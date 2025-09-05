Comienza el Festival Tradicional Chuj

La localidad de Tziscao, en el municipio de fronterizo de La Trinitaria, Chiapas, será sede del primer Festival Tradicional Chuj, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre del 2025.

De acuerdo con el cartel, el encuentro tendrá diversas actividades culturales que van desde conciertos hasta presentaciones de danza, cine, pintura y conferencias, así como muestras de artesanías y gastronomía.

Destaca la participación del Ensamble Binacional Maya-Chuj, la proyección de la cinta YIB (Raíces) y una exhibición de música y baile tradicional con grupos de Chiapas y Guatemala.

Programa

El evento inicia este viernes 5 de septiembre. En el Domo Comunitario, frente a la laguna, a las 17:00 horas, el público podrá disfrutar los “Relatos ancestrales de los lagos”, así como la charla “Crónicas de las costumbres y las tradiciones del pueblo Chuj”, con Pascual Hernández Paiz.

Después será el estreno de la cinta YIB, del director Ozan Mermer, para terminar la jornada con la proyección de cortometrajes “Breves historias de temática importante para los pueblos Chuj”, de Cine Móvil de Kinoki.

Para el día sábado, a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples, las personas podrán disfrutar la Muestra Gastronómica Tradicional. Luego se dará paso a la exposición titulada “La expresión de la naturaleza”, del pintor Nitrous Beto. A esa misma hora, locutores de radio estarán grabando y haciendo coberturas del encuentro cultural, mientras la Marimba Sentimiento Chuj ofrecerá un concierto de música tradicional chuj, bajo la dirección del maestro Felipe Pérez.

En el salón de actos se llevará a cabo un homenaje a músicos tradicionales de Tziscao y se contará con la participación del maestro Serafín Mauricio y su marimba. Posteriormente se dará paso a la Marimba Juventud Latina con un concierto de música tradicional chuj dirigido por el maestro Sebastián Gómez.

A partir de las 16:00 horas habrá un conversatorio con el título “Nuestra cultura chuj, yikti’al heb’ ket’ chonhab’”, con Fernando Limón, Axul Gómez, Kixtup Pérez y el maestro Felipe Pérez.

Como actividad central se tendrá la celebración de los 10 años del Ensamble Binacional Maya Chuj, en el salón de actos Tizcao, a las 18:00 horas.