Comienza Festival Esqueletos de Azúcar

Gilberto Méndez Espinoza, director del Colectivo Contrapunto, indicó que todo está listo para recibir a los participantes del XV Festival de Literatura Esqueletos de Azúcar, que se celebrará en los Altos de Chiapas.

El evento, que llega a su decimoquinta edición, se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre, contando con más de 8 mesas de lectura. De acuerdo con el cartel, las actividades comenzarán a las 10 de la mañana en San Cristóbal de Las Casas con la inauguración y la intervención musical de Milo Salter, para después dar paso a las mesas, en las que estarán presentes narradores y poetas del estado. Asimismo, se exhibirá una muestra pictórica de la artista Paola Gamboa.

Otra sede

Este año las actividades se trasladarán también a la casa de la cultura de Zinacantán, en donde se dará lectura a las creaciones de Amílcar Zúñiga, Lorenzo Morales Mendoza, Gamaliel Sánchez, Félix Alejandro, Juan Pereira y Oshi Navarro; mientras que en la siguiente mesa estarán Flor Valencia, Ismael Pérez Vázquez, Gilberto Méndez y Abelardo Santiz. En el intermedio se contará con la participación musical de Adolfo Solórzano.

Para el segundo día, el programa iniciará a partir de las 10 de la mañana con una mesa moderada por Uylder Torres, quien estará junto a Mayra Fragoso, Martha Miranda, Ramón Siliceo Arango, Jorge Ever González y Adriana de Jesús. Posteriormente será el turno de Raúl Iván Méndez, Luis Alberto Ballinas, Bruno Suárez, Carlos de la Cruz, Ajedsus Balcázar y Lucio Onorio Aguilar.

Después se llevará a cabo la clausura y entrega de reconocimientos a los poetas participantes. Cabe resaltar que las actividades en San Cristóbal tendrán lugar en el Archivo Histórico Municipal, ubicado en la calle Diego de Mazariegos número 19, barrio La Merced.