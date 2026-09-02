Cómo ayudar a tu bebé a adaptarse

Comenzar maternal es uno de los primeros grandes cambios en la vida de un niño. De pronto, tendrá que pasar varias horas lejos de mamá, papá o de la persona que habitualmente lo cuida, convivir con otros pequeños y adaptarse a horarios diferentes. Para algunos bebés la transición es sencilla, mientras que para otros puede representar un periodo de adaptación más largo.

La ansiedad por separación es especialmente frecuente entre los 6 meses y los 3 años, por lo que llorar al momento de quedarse en la escuela o guardería no necesariamente significa que el bebé esté pasándolo mal durante toda la jornada. Es una reacción normal ante la separación de su figura de apego.

Por eso, uno de los objetivos principales antes de comenzar maternal es ayudarle a entender, de acuerdo con su edad, que mamá o papá se van, pero siempre regresan.

Antes del primer día

No es recomendable esperar hasta la primera mañana para explicarle al bebé que comenzará una nueva rutina. Aunque todavía sea pequeño y no comprenda completamente el concepto de escuela, puede familiarizarse poco a poco con la idea.

Durante los días previos pueden hablarle de maternal con palabras sencillas y positivas: que conocerá a otros niños, jugará, cantará, comerá y estará acompañado por sus maestras. También pueden mostrarle fotografías del lugar, visitar las instalaciones si la escuela lo permite y hablarle de las personas que estarán a su cuidado. Conocer previamente el espacio puede hacer que el entorno resulte menos desconocido cuando llegue el primer día.

Los bebés y niños pequeños suelen sentirse más seguros cuando las actividades ocurren de manera predecible. Por eso, durante las semanas previas puede ser útil comenzar a acercarse al horario que tendrá en maternal.

Procura establecer horarios relativamente constantes para levantarse, desayunar, dormir la siesta, comer, bañarse y acostarse. De esta manera, el cambio no será tan brusco cuando comience la escuela.

Las rutinas también ayudan al niño a anticipar qué sucederá después y favorecen su sensación de seguridad. La Academia Americana de Pediatría destaca la importancia de la consistencia y de las rutinas para ayudar a los niños pequeños durante los procesos de separación.

La despedida

Uno de los momentos más difíciles puede ser precisamente cuando mamá o papá dejan al bebé en la puerta. Es posible que llore, se aferre a ellos o se niegue a entrar. Aunque puede resultar doloroso, una despedida demasiado larga puede hacer que la ansiedad aumente. Lo recomendable es establecer un pequeño ritual que se repita todos los días: un abrazo, un beso y una frase sencilla como: “Mamá va a trabajar y regresará después de tu comida”.

La Academia Americana de Pediatría recomienda mantener las despedidas breves, afectuosas y consistentes, evitando prolongarlas cuando el niño está llorando. También es importante no desaparecer a escondidas. Aunque hacerlo pueda parecer una manera de evitar el llanto, el niño puede sentirse inseguro si descubre que su cuidador desaparece sin despedirse.

Los bebés todavía no comprenden completamente los conceptos de tiempo. Decirles “regreso en unas horas” puede no significar mucho para ellos. Es más útil utilizar referencias que conozcan: “Voy a regresar después de tu siesta”. “Te recogeré después de comer”. “Mamá vuelve por ti después de jugar”. Cumplir lo que se promete también es importante para construir confianza. Cuando el niño comprueba repetidamente que mamá o papá se van y después regresan, poco a poco aprende que la separación es temporal.

¿Qué hacer si llora al quedarse?

El llanto durante los primeros días puede ser completamente normal. Para el bebé, separarse de la persona con quien se siente seguro puede resultar difícil.

En lugar de decirle “no llores” o “no pasa nada”, es mejor validar lo que siente: “Sé que estás triste porque mamá se va, pero vas a estar acompañado y después regresaré por ti”. La idea es transmitir seguridad, no miedo. Si mamá o papá muestran una gran preocupación o dudan constantemente frente al bebé, puede ser más difícil para él interpretar la separación como una situación segura.

Esto no significa ignorar sus emociones. Al contrario: se trata de reconocerlas y acompañarlas mientras aprende gradualmente a manejarlas. Si la escuela lo permite, algunos niños pueden sentirse más tranquilos llevando un objeto pequeño y seguro que les resulte familiar, como un muñeco, una mantita o algún elemento que asocien con casa.

Tener algo conocido dentro de un ambiente nuevo puede proporcionarles cierta sensación de seguridad durante los primeros días. La Academia Americana de Pediatría también menciona los objetos favoritos como parte de algunos rituales de despedida. Cada bebé tiene su propio ritmo. Algunos pueden entrar a maternal desde el primer día sin llorar, mientras que otros necesitan varios días o incluso semanas para sentirse cómodos.

Que un niño llore más que otro no significa necesariamente que sea menos independiente o que exista un problema emocional. La ansiedad por separación es una parte frecuente del desarrollo infantil temprano.

Lo importante es observar una evolución positiva: que poco a poco se sienta más cómodo, establezca confianza con sus cuidadores y participe en las actividades.

Importancia de la comunicación

Es recomendable compartir con las maestras información importante sobre el bebé: cómo suele dormir, qué alimentos consume, cuáles son sus horarios, cómo expresa hambre o sueño, qué lo tranquiliza y si existe alguna situación particular que deban conocer.

Una comunicación clara entre la familia y quienes cuidan al niño ayuda a que todos trabajen de manera coordinada. La Academia Americana de Pediatría recomienda mantener una comunicación clara, paciencia y consistencia entre las familias y los cuidadores.

También es importante preguntar cómo fue la adaptación durante el día. Si el bebé lloró al principio pero posteriormente jugó, comió o durmió con normalidad, esa información puede ayudar a los padres a comprender que la despedida difícil no necesariamente representa cómo transcurrió toda la jornada.

Preparativos

Antes de comenzar maternal, es conveniente preparar con anticipación todo lo que necesitará. Dependiendo de las reglas de cada institución, puede requerir ropa de cambio, pañales, toallitas, alimentos, biberón, cobija para dormir u otros artículos personales.

Marcar sus pertenencias puede evitar confusiones y facilitar el trabajo de los cuidadores. También es importante informar por escrito cualquier alergia, medicamento o indicación especial que el personal deba conocer.

Los primeros días pueden alterar temporalmente el sueño y el apetito del bebé. La emoción, el cansancio y el cambio de rutina pueden hacer que esté más irritable.

Mantener horarios de sueño lo más estables posible en casa puede ayudarlo a recuperarse después de la jornada. También conviene evitar llenar sus días con demasiadas actividades adicionales mientras se adapta. Durante este periodo, el descanso, la alimentación y el tiempo de convivencia familiar pueden ayudar a que la transición sea más llevadera.

Si el bebé está acostumbrado a permanecer prácticamente todo el tiempo con mamá o papá, puede ser útil practicar separaciones breves antes de comenzar maternal. Por ejemplo, puede quedarse un rato con un familiar de confianza mientras mamá o papá salen de casa. Después pueden aumentar gradualmente el tiempo.

Estas experiencias ayudan al niño a descubrir que puede permanecer sin sus padres durante un periodo y que ellos regresarán. La práctica de separaciones breves y progresivas es una de las estrategias recomendadas para facilitar estos procesos.

¿Qué pasa si después de varios días sigue llorando?

Llorar durante la adaptación no significa necesariamente que algo esté mal. Sin embargo, si después de un periodo razonable el niño continúa mostrando una angustia muy intensa o presenta cambios importantes en su comportamiento, es recomendable hablar primero con sus cuidadores y posteriormente consultar con su pediatra si la situación genera preocupación.

También es importante preguntar cómo se comporta después de que los padres se retiran. Algunos niños lloran intensamente durante la despedida, pero minutos después comienzan a jugar y participar en las actividades. Conocer lo que ocurre durante el resto del día permite tener una visión más completa de su adaptación.

Una oportunidad para crecer

La entrada a maternal no solamente significa que el bebé estará lejos de sus padres durante algunas horas. También representa una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. En un ambiente de cuidado de calidad, los niños pueden comenzar a fortalecer sus habilidades sociales, aprender mediante el juego, interactuar con otros pequeños y desarrollar mayor autonomía. La atención y educación tempranas pueden favorecer el desarrollo social y cognitivo durante los primeros años. Por eso, aunque los primeros días puedan estar acompañados de lágrimas, también pueden convertirse en el comienzo de una etapa llena de aprendizajes.

La adaptación puede tomar tiempo. Lo más importante es mantener una rutina constante, despedirse con cariño pero sin prolongar demasiado el momento, cumplir la promesa de regresar y mantener una comunicación cercana con las maestras. El objetivo no es evitar que el bebé llore, sino ayudarlo a descubrir que puede sentirse seguro aun cuando mamá o papá no estén presentes.

¿Sabías que…?

La ansiedad por separación es especialmente común entre los 6 meses y los 3 años. Que un bebé llore cuando mamá o papá se alejan no significa que esté “malcriado” ni que tenga un problema; muchas veces es una manifestación normal del vínculo que ha desarrollado con su cuidador principal.