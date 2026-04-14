Cómo colocar las plantas en casa

Son necesarias para la vida diaria. Nos ayudan a refrescar los ambiente, proporcionan aromas agradables y brindan un color natural a los interiores. Estas soluciones son realmente interesantes.

Cactus en minimacetas

Para decorar una encimera o una cómoda, este tipo de plantas son pequeñas y se adaptan perfectamente a cualquier superficie; además, tienen diversos aspectos para crear composiciones curiosas.

En un taburete o mesita auxiliar

En macetas de barro de diferentes dimensiones sobre un taburete o mesita auxiliar de madera. Para decorar un rincón, este diseño es ideal.

Ambientar un rincón

Para que ciertos rincones no queden desangelados, es importante contar con bonitas plantas como la monstera. Sus hojas de gran tamaño hacen que un rincón adquiera mayor protagonismo.

Colgadas en la pared

Una idea fresca para decorar una pared. Estas macetas nos permiten colgar las plantas y hacer otro tipo de decoración alternativa a lo que comúnmente conocemos. Además, te ayudan a mantener las plantas perfectas.

Varios recipientes decorados

Macetas de motivos diferentes, agrupadas en una bandeja y a varias alturas. De este modo, se puede disponer el conjunto en estancias como la cocina o el dormitorio para tener, así, un toque verde y sutil.

En minibaldas de madera

Estas baldas las podemos emplear para poner plantas pequeñas como, por ejemplo, las suculentas. De esta manera, no queda la pared desnuda y ofrecemos una imagen más cuidad en el hogar.

Jardín vertical

Es una buena solución para los exteriores de la casa. En un porche o la terraza puede quedar genial; incluso, se crea una sensación más naturalista y salvaje.

Recipientes DIY

Con botellas de plástico cortadas y colgadas delante de la ventana. Una manera diferente de decorar mientras se realiza una acción ecológica: el reciclaje.

Mix de tamaños

Los cactus son los perfectos aliados para los interiores. Se adaptan perfectamente a cualquier superficie o mueble y, además, contribuyen positivamente a crear diseños sofisticados. Estos se han colocado consecutivamente, como si fueran pequeños trofeos.

Cestos de fibra

En el caso de que queramos decorar la terraza o el porche, estas plantas aromáticas son formidables para darle un ambiente más campestre al exterior del hogar.

Plantas grandes

Para decorar algunas partes de la casa, nada mejor como las plantas de interior grandes que ayuden a ambientar y que obtenga cierto protagonismo junto al resto del mobiliario.

Plantas colgadas

A la hora de decorar los interiores, se puede recurrir a plantas colgadas desde el techo que dinamicen la imagen de los interiores. Otra manera de embellecer estancias como el salón o la cocina.