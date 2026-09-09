Cómo crecer jugando y aprendiendo

Los primeros años de vida son una etapa de enorme crecimiento y aprendizaje. Desde que nace, el bebé comienza a conocer el mundo a través de sus sentidos: observa los rostros, escucha las voces de quienes lo rodean, toca objetos, reconoce sonidos y poco a poco descubre cómo puede mover su cuerpo para interactuar con lo que tiene a su alrededor.

La estimulación temprana consiste en ofrecerle oportunidades para explorar, jugar, comunicarse y desarrollar nuevas habilidades de acuerdo con su edad. No significa llenar al bebé de ejercicios, clases o juguetes sofisticados. Muchas de las mejores actividades pueden llevar a cabo en casa y forman parte de la convivencia cotidiana.

Hablarle, cantarle, leerle cuentos, responder cuando hace sonidos, jugar en el suelo y permitirle moverse libremente son ejemplos de experiencias que pueden favorecer su desarrollo.

¿Por qué es importante?

Durante los primeros años, el cerebro del niño experimenta un desarrollo muy rápido. Las experiencias que tiene con sus cuidadores y con su entorno contribuyen a construir conexiones que posteriormente participan en habilidades como el lenguaje, el movimiento, la memoria, la atención y la interacción social.

La estimulación adecuada puede favorecer diferentes áreas del desarrollo. Sin embargo, es importante entender que cada bebé tiene su propio ritmo. No todos alcanzan las mismas habilidades exactamente a la misma edad. Por eso, estimular no significa presionar al bebé para que camine, hable o realice alguna actividad antes de estar preparado. La finalidad es acompañarlo y ofrecerle oportunidades para aprender de manera natural.

Hablarle desde que nace

Aunque un recién nacido todavía no pueda responder con palabras, hablarle es una de las formas más sencillas de estimular su lenguaje. Puedes narrarle lo que estás haciendo mientras lo cambias, lo bañas o lo alimentas. También puedes repetir los sonidos que hace, mirarlo a los ojos y responderle con expresiones faciales.

Estas interacciones ayudan al bebé a comenzar a relacionar sonidos, rostros y emociones. Con el tiempo, irá descubriendo que los sonidos que produce pueden generar una respuesta en las personas que lo rodean.

Leerle cuentos también es estimulación

No es necesario esperar a que el niño aprenda a hablar para comenzar a leerle. Los bebés pueden disfrutar de libros con imágenes grandes, colores contrastantes, diferentes texturas y sonidos. Mientras crecen, pueden comenzar a señalar imágenes y escuchar palabras nuevas. Más que terminar una historia, lo importante es que el bebé escuche la voz de sus padres y tenga contacto frecuente con el lenguaje.

Incluso unos minutos de lectura al día pueden convertirse en una rutina agradable para ambos.

Cantar y jugar con sonidos

Las canciones infantiles son otra herramienta sencilla. Cantarle al bebé permite que escuche diferentes ritmos, tonos y palabras. Puedes acompañar las canciones con movimientos de las manos, palmadas o gestos. Conforme crezca, probablemente intentará imitar algunos de esos movimientos.

Estos juegos pueden favorecer la comunicación y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo afectivo.

Estimular el movimiento

El desarrollo motor también necesita oportunidades para que el bebé pueda moverse. Cuando esté despierto y bajo supervisión, es recomendable permitirle pasar tiempo en el suelo sobre una superficie segura para que pueda mover brazos y piernas, girar, alcanzar objetos y explorar diferentes posiciones.

El tiempo boca abajo, mientras el bebé está despierto y vigilado por un adulto, ayuda a fortalecer músculos importantes para su desarrollo motor. Puede comenzar desde los primeros días de vida por periodos cortos, aumentando gradualmente conforme el bebé se acostumbra. Es fundamental recordar que dormir boca abajo no es seguro. El bebé debe dormir boca arriba, mientras que el tiempo boca abajo es únicamente para cuando está despierto y bajo supervisión.

Juegos para estimular sus sentidos

Los bebés descubren el mundo principalmente a través de sus sentidos. Por eso, ofrecerles experiencias sensoriales apropiadas puede ser una forma divertida de acompañar su desarrollo.

Puedes mostrarle objetos seguros de diferentes formas y texturas, permitirle escuchar música tranquila o enseñarle juguetes de distintos colores. Siempre es importante asegurarse de que los objetos sean apropiados para su edad y no tengan piezas pequeñas que pueda llevarse a la boca.

La estimulación temprana no depende de tener una habitación llena de juguetes. Una caja de cartón grande, libros infantiles, canciones, pelotas adecuadas para su edad, bloques grandes y objetos cotidianos seguros pueden convertirse en herramientas de aprendizaje. Lo más importante no es el precio del juguete, sino la interacción que el adulto tiene con el bebé mientras juega.

Estimular el lenguaje según su edad

Durante los primeros meses, el bebé puede comenzar haciendo sonidos y balbuceos. Los padres pueden responderle imitando sus sonidos y hablándole constantemente. Más adelante, cuando empiece a señalar objetos, es útil decirles su nombre: “pelota”, “agua”, “mamá”, “perro”. Si señala un objeto, puedes nombrarlo y describirlo.

Cuando comienzan a aparecer las primeras palabras, es recomendable escuchar al niño y darle tiempo para expresarse en lugar de terminar inmediatamente sus frases. Estas conversaciones cotidianas ayudan a ampliar su vocabulario de manera natural.

La estimulación temprana no se limita al movimiento o al aprendizaje de palabras. El desarrollo emocional también es fundamental. Abrazar al bebé, responder a su llanto, mirarlo, sonreírle y brindarle consuelo cuando lo necesita le permite desarrollar una sensación de seguridad.

Los bebés aprenden sobre las emociones a través de las relaciones que establecen con sus cuidadores. Una persona adulta que responde de manera sensible y constante ayuda al niño a sentirse protegido mientras descubre el mundo.

¿Cuándo consultar al pediatra?

Las consultas periódicas permiten evaluar el crecimiento y desarrollo del bebé y detectar oportunamente cualquier dificultad. Si los padres tienen preocupación porque el niño ha perdido una habilidad que anteriormente tenía, no responde a sonidos o voces, parece no ver, presenta dificultades importantes para moverse o existen otros cambios en su desarrollo, es importante comentarlo con el pediatra. No es necesario esperar a que la situación empeore para pedir orientación.

¿Sabías que…?

Hablar, cantar y leerle a un bebé son actividades de estimulación que pueden hacerse desde los primeros meses de vida, incluso antes de que pueda responder con palabras.

¿Hay que estimularlo todo el día?

Los bebés necesitan tiempo para dormir, alimentarse, descansar y simplemente observar su entorno. La estimulación no debe convertirse en una obligación ni en una actividad agotadora. De hecho, muchas actividades cotidianas ya representan oportunidades de aprendizaje. Hablar durante el baño, cantar mientras se cambia de ropa, jugar durante unos minutos en el suelo o mirar un libro antes de dormir son formas sencillas de estimularlo.

La clave está en seguir sus señales. Si el bebé está cansado, tiene hambre, comienza a llorar o pierde interés, es momento de detener el juego y permitirle descansar. Es común que los padres comparen a su bebé con otros niños de la misma edad. Sin embargo, el desarrollo infantil no ocurre como una competencia.

Un bebé puede comenzar a gatear antes que otro, mientras que otro puede desarrollar antes sus primeras palabras. Existen rangos normales de desarrollo y cada niño puede avanzar de manera diferente. En lugar de preguntarse constantemente si el bebé está “adelantado” o “atrasado”, es más útil observar su progreso y acudir a sus revisiones pediátricas.

Uno de los errores más comunes es pensar que mientras más ejercicios haga el bebé, más rápido alcanzará las siguientes etapas. La estimulación temprana no debe forzar al niño a sentarse, ponerse de pie, caminar o hablar antes de estar preparado. Tampoco es necesario utilizar dispositivos para “enseñarle” a caminar.

El objetivo es crear un ambiente seguro donde pueda explorar, experimentar y aprender a su propio ritmo. Quizá la herramienta más importante para estimular a un bebé no sea un juguete, sino la presencia de un adulto que interactúe con él. Una mirada, una sonrisa, una canción, una conversación, un abrazo o un juego en el suelo pueden convertirse en experiencias importantes para su desarrollo.

La estimulación temprana funciona mejor cuando se integra de manera natural a la vida diaria y se convierte en un momento de conexión entre el bebé y su familia. No existe una cantidad específica de ejercicios que todos los bebés deban hacer . La estimulación debe ser adecuada para su edad, segura y agradable. Si el bebé muestra cansancio, hambre o incomodidad, lo mejor es detener la actividad.

El juego, el movimiento y la interacción cotidiana, acompañados de revisiones pediátricas, son fundamentales para favorecer un desarrollo saludable.