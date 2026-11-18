¿Te gusta el invierno? Es una época del año que puede ser muy divertida, sobre todo para los más peques que están descubriendo el mundo. Pero también trae otras cosas un poco menos agradables como el frío, tardes sin poder salir de casa, la piel mas reactiva y algunas enfermedades típicas de esta estación.

Los bebés son los más vulnerables a las bajas temperaturas, ya que su sistema termorregulador no está maduro, además, los bebés no hablan y no saben comunicarse para decir que tienen frío; tampoco se mueven tanto los bebés como para entrar en calor, a diferencia de una persona adulta. Sin embargo, el mayor enemigo de los bebés durante el inverno son los cambios bruscos de temperatura, no el frío propiamente dicho. Compartimos contigo diferentes precauciones que puedes tomar para pasar un buen invierno junto a tu pequeño.

Control de la temperatura corporal

La temperatura de los bebés se controla en la nuca y en el cuello. Por este motivo, no se debe comprobar la temperatura en las manos, ya que normalmente están más frías y puede conducir a equivocaciones.

El sistema circulatorio del bebé tampoco funciona completamente bien, por eso, el bebé siente más frío en las manos y en los pies y no es capaz de controlarlo, la solución sería abrigar correctamente las extremidades del bebé. Por otro lado, hay que recordar que se pierde hasta el 25 % del calor corporal por la cabeza, por esta razón, es recomendable colocar gorros o abrigos con capucha al pequeño.

Proteger nariz y labios

La boca y la nariz siempre están expuestas a las inclemencias del invierno que si frío, que si viento, que si el catarro con los mocos; para proteger la nariz y los labios de los bebés durante el invierno, es fundamental aplicar bálsamos pediátricos específicos que actúen como barrera contra el frío, el viento y la irritación por mocos. Aplicación preventiva: Usa una capa fina de bálsamo de nariz y labios (preferiblemente sin petrolatum y con ingredientes naturales) antes de salir al exterior o después de sonarse la nariz.

Paseos en invierno

Intenta pasear a tu bebé todos los días, de preferencia al mediodía. Como recomendación evita ambientes extremos de mucho frío, heladas durante la mañana o nieve, como también ambientes contaminados como calles muy concurridas, espacios públicos demasiado cerrados como bancos o zonas de fumadores.

Deshacerse de los moquitos durante el resfriado

Los padres suelen bromear con aquello de que los mocos duran hasta que llega el calorcito. ¿Tú también lo vives así? Si se acumulan, pueden producir algunos problemillas complican la alimentación, la respiración y el descanso, por eso es importante ayudar a los niños a eliminar la mucosidad. Cuando comienzan a crecer resulta más fácil limpiarles los mocos, porque puedes enseñarles a sonarse y eliminarlos por sí mismos; pero ¿qué pasa con los bebés? Nuestra recomendación es el empleo del aspirador nasal. ¿Sabes en qué consiste? Se trata de una pieza con una forma parecida a una jeringa que tiene un tubo y un embudo en la parte central dispone de una esponjita que hace de barrera, su uso es sencillo, pon el embudo en tu boca, un poco de suero fisiológico en la fosa nasal y aspira, la mucosidad se extraerá mediante suave aspiración sin alterar la presión interna de los oídos y sin molestias para el bebé.

Hidratar la piel

El clima frío y ventoso a menudo puede causar sequedad y grietas o incluso salpullido, especialmente en las partes del cuerpo expuestas a los elementos, para evitarlo, basta con mantener su piel bien hidratada.

La hidratación de la piel debe ser un hábito diario, especialmente en los labios, alrededor de la boca y las mejillas. Estas zonas son las que más afectadas resultan por el viento. Otra recomendación para mantener la piel del bebé hidratada durante el invierno es reducir el tiempo del baño y no usar agua excesivamente caliente. Es preferible utilizar agua tibia y secar al bebé correctamente tras el baño.

Mantener la humedad óptima en casa

En invierno la necesaria calefacción hace que el ambiente esté más reseco y si están en la casa, intenta mantener una temperatura adecuada, si puedes medirla debe estar entre 20 y 22 °C. También es importante elegir bien la forma en que vas a calentar tu hogar, actualmente se recomienda la calefacción eléctrica en vez de a gas o parafina, además, como las ventanas se abren poco, el aire se renueva menos esto puede hacer que proliferen microorganismos que causan infecciones respiratorias e irritaciones de garganta.

Mantener una correcta humidificación ambiental, que ayude a eliminar las secreciones y a prevenir la deshidratación, es una de las indicaciones de la Sociedad Española de Pediatría y Asociación Extrahospitalaria en época de catarros y gripes.

Evitar abrigar en exceso al bebé

Generalmente, uno de los miedos de los mayoría de los papás y mamás, especialmente primerizos, es si su bebé tiene frío o calor, la tendencia más habitual en invierno es abrigar al bebé para que no pase frío, aunque en ocasiones se hace en exceso es complicado elegir la cantidad de ropa, pero no es aconsejable abrigar en demasiado al pequeño. Por ello, se recomienda pensar de antemano cuál es el plan y cuánto tiempo va a estar el bebé expuesto a una baja temperatura, además, hay que tener en cuenta si se va estar en un sitio cerrado con la calefacción o si la mayor parte del tiempo va a ser al aire libre.

Así que la solución es optar por poner al bebé varias capas de ropa e ir quitándole según el ambiente en el que se encuentre, de este modo, el bebé se mantendrá a una temperatura constante y se evitará el cambio brusco de temperatura. Cubre la boca y nariz del bebé con una bufanda suave o braga al aire libre para crear un microclima cálido, y evita cubrir demasiado la cara para garantizar una respiración seguraEl invierno no tiene por qué ser una temporada complicada. Con cuidados adecuados, prevención constante y atención diaria, los bebés pueden atravesar estos meses de forma segura y saludable. La información, el cariño y la responsabilidad familiar son las mejores herramientas para proteger a los más pequeños durante la temporada invernal.

Cómo prevenir enfermedades

Recuerda que las enfermedades respiratorias son más abundantes en temporada invernal, por lo que debes evitar que familiares o amigos resfriados se acerquen a tu bebé para no contagiarlo, entre otras medidas:

Ventilar las habitaciones para reducir lo máximo posible la propagación de virus y posibles contagios.

Humidificar el ambiente para evitar en la medida de lo posible la sequedad de la piel del bebé y de sus vías respiratorias.

Prestar atención a las texturas y materiales de la ropa, el uso de prendas de algodón o lana es lo más recomendable, ya que poseen propiedades térmicas y son capaces de absorber la humedad y a la hora de dormir puede usar pijamas completos y en vez de frazadas, puedes taparlo con "saquitos", son parecidos a los sacos de dormir pero para bebés, así evitarás que se destape en el caso que sea muy inquieto. Es importante estar atentos a la incomodidad de tu bebé, ya que al no poder expresar si alguna prenda le aprieta o molesta, simplemente llorará.