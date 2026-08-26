Cómo cuidar la salud de mamá y del bebé

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer necesita producir una mayor cantidad de sangre para satisfacer las necesidades de la placenta y del bebé. Para fabricar hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno por el organismo, se necesita una cantidad suficiente de hierro, folato y otros nutrientes.

Cuando el organismo no cuenta con suficientes recursos para producir los glóbulos rojos necesarios, puede aparecer la anemia. La causa más frecuente durante el embarazo es la deficiencia de hierro, aunque también puede relacionarse con la falta de folato, vitamina B12, algunas enfermedades o pérdidas de sangre.

Es importante diferenciar el aumento normal del volumen de sangre durante el embarazo de una verdadera anemia. Por ello, los análisis de sangre durante los controles prenatales son fundamentales para saber si los niveles de hemoglobina son adecuados.

¿Sabías que…?

Durante el embarazo aumentan considerablemente las necesidades de hierro porque la madre debe producir más sangre y, al mismo tiempo, el bebé utiliza hierro para su propio crecimiento y desarrollo.

¿Por qué aumenta el riesgo durante el embarazo?

A medida que avanza el embarazo, el volumen de sangre de la madre aumenta considerablemente. Esto permite transportar oxígeno y nutrientes al bebé, pero también incrementa las necesidades de hierro.

El bebé utiliza hierro para formar sus propios glóbulos rojos y desarrollar adecuadamente su organismo, mientras que la madre necesita este mineral para producir más sangre. Si las reservas de hierro eran bajas antes del embarazo o la alimentación no aporta suficiente cantidad, puede desarrollarse anemia.

El riesgo puede ser mayor en embarazos múltiples, embarazos muy cercanos entre sí, cuando existen vómitos frecuentes o cuando la madre ya presentaba deficiencia de hierro antes de quedar embarazada.

¿Cuáles son los síntomas?

La anemia puede ser leve y no producir síntomas evidentes. Cuando es más marcada, puede provocar cansancio excesivo, debilidad, mareos, dolor de cabeza, palidez, falta de aire, palpitaciones o dificultad para realizar actividades que antes se hacían sin problema. Algunos de estos síntomas pueden confundirse con molestias normales del embarazo. Por eso, no es recomendable asumir que el cansancio o los mareos son simplemente consecuencia de la gestación. Los análisis de sangre permiten determinar si existe anemia y cuál puede ser su causa.

¿Cómo se diagnostica?

La anemia se detecta mediante análisis de sangre realizados durante el control prenatal. El médico puede revisar los niveles de hemoglobina y hematocrito, además de otros parámetros que ayudan a determinar el tipo y la causa de la anemia. Cuando se sospecha una deficiencia de hierro, pueden solicitarse estudios adicionales para conocer las reservas de este mineral.

La detección temprana es importante porque permite comenzar el tratamiento antes de que la anemia se vuelva más severa.

¿Cómo puede afectar a la mamá?

Cuando la anemia es importante y no recibe tratamiento, puede aumentar el cansancio y disminuir la capacidad del organismo para transportar oxígeno. También puede hacer que la madre tolere peor la pérdida de sangre durante el parto y, en casos graves, aumentar el riesgo de complicaciones. Por esta razón, mantener niveles adecuados de hierro y hemoglobina durante el embarazo forma parte del cuidado integral de la madre.

¿Cómo puede afectar al bebé?

El hierro es fundamental para el desarrollo del bebé. Una anemia materna importante y sin tratamiento puede asociarse con mayor riesgo de nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. Además, el hierro participa en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, por lo que mantener una adecuada nutrición durante el embarazo es fundamental para el crecimiento del bebé.

Esto no significa que toda anemia vaya a provocar complicaciones. Cuando se identifica y trata oportunamente, el pronóstico suele ser favorable.

La alimentación es una aliada

Una alimentación variada puede ayudar a cubrir las necesidades de hierro durante el embarazo. Entre los alimentos que contienen hierro se encuentran las carnes magras, pescado, pollo, frijoles, lentejas, garbanzos, verduras de hoja verde y algunos cereales fortificados.

El organismo absorbe mejor el hierro procedente de los alimentos de origen animal, pero el hierro presente en alimentos vegetales también puede aprovecharse. Consumir fuentes de vitamina C, como guayaba, naranja, mandarina, fresas, kiwi, tomate o pimientos, junto con alimentos ricos en hierro puede favorecer su absorción.

Por otro lado, el té y el café pueden disminuir la absorción del hierro cuando se consumen junto con las comidas, por lo que conviene separarlos de las comidas principales.

¿Se necesita tomar hierro?

En muchos embarazos se recomienda un suplemento de hierro y ácido fólico como parte de la atención prenatal, pero la cantidad y duración deben ser determinadas por el profesional de salud. Si una mujer ya tiene anemia, el médico puede indicar una dosis diferente para corregir la deficiencia.

Es importante no tomar suplementos por cuenta propia, ya que un exceso de hierro también puede provocar efectos secundarios y no todas las anemias se deben a una deficiencia de este mineral.

La importancia de los controles prenatales

Una de las mejores formas de prevenir complicaciones relacionadas con la anemia es acudir regularmente a las consultas prenatales.

Durante estas visitas se puede vigilar el crecimiento y desarrollo del bebé, controlar la salud de la madre y solicitar los análisis necesarios para detectar anemia u otras alteraciones.

Incluso una mujer que se siente perfectamente bien puede tener anemia, por lo que no es recomendable esperar a presentar síntomas para realizarse estudios.

¿Se puede prevenir?

La prevención de la anemia comienza, idealmente, incluso antes del embarazo. Mantener una alimentación equilibrada y contar con suficientes reservas de hierro y folato ayuda a preparar al organismo para las mayores necesidades que tendrá durante la gestación.

Una vez que comienza el embarazo, es importante seguir las recomendaciones del médico respecto a la alimentación y los suplementos prenatales, además de realizar los análisis indicados.

También es importante informar al médico si existen antecedentes de anemia, menstruaciones muy abundantes antes del embarazo, embarazos recientes o alguna enfermedad que pueda afectar la absorción de nutrientes.

Durante el embarazo es normal sentir cierto cansancio debido a los cambios físicos y hormonales. Sin embargo, cuando el agotamiento es intenso, aparece junto con mareos frecuentes, palpitaciones, falta de aire o palidez, es recomendable comentarlo durante la consulta prenatal. La anemia puede ser sencilla de tratar cuando se identifica a tiempo, pero ignorarla puede permitir que avance y aumente el riesgo de complicaciones.

La anemia durante el embarazo no debe diagnosticarse únicamente por los síntomas. Un análisis de sangre permite confirmar si existe y determinar qué tratamiento necesita cada mujer. Si estás embarazada, sigue las indicaciones de tu médico sobre hierro, ácido fólico y alimentación, y no tomes suplementos adicionales sin supervisión profesional.

¿Qué pasa si el hierro provoca estreñimiento?

Los suplementos de hierro pueden ocasionar molestias digestivas en algunas mujeres, como estreñimiento, náuseas, dolor abdominal o cambios en las evacuaciones. Si esto ocurre, no se debe suspender el tratamiento sin consultar. El médico puede recomendar modificar la dosis, cambiar la presentación o ajustar la forma de tomarlo.

Además, beber suficiente agua, consumir fibra y mantener actividad física adecuada durante el embarazo puede ayudar a prevenir el estreñimiento, siempre siguiendo las recomendaciones médicas.