¡Cómo el Grinch robó la Navidad!

Es un libro infantil escrito por el Dr. Seuss con ilustraciones del mismo autor, y publicado por Random House en 1957. La obra critica la visión de la Navidad como algo comercial y satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época navideña.

El Grinch es una criatura peluda y cascarrabias con un corazón "dos tallas menor" que vive en una cueva en lo alto de una montaña, de 3 mil pies (910 metros) al norte de Villaquién, el hogar de los felices y afectuosos Quién. Su única compañía es su fiel perro, Max.

Desde su guarida, en lo alto del Monte Crumpit, el Grinch puede oír los ruidosos preparativos navideños que tienen lugar en Villaquién. Envidioso de la alegría de los Quién, planea bajar al pueblo, y robar todos los adornos y regalos navideños y así impedir que llegue la Navidad.

Sin embargo, descubre que, a pesar de haber conseguido robar todos los regalos y adornos de los Quién, la Navidad llega igualmente. Entonces se da cuenta de que la Navidad es mucho más que regalos, adornos y banquetes. Su corazón se hace tres veces más grande, devuelve todos los regalos y adornos, y es recibido afectuosamente en la comunidad de los Quién.

Fue adaptado al español por la traductora Yanitzia Canetti. Esta adaptación fue publicada en 2000 por Lectorum Publications, una división de la editorial Scholastic Corporation.