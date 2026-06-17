Como elevar tu outfit con un pañuelo

Un clásico que nunca pasa de moda. Cada temporada encuentra la forma de reinventarse y, aunque tiene un aire retro, ha demostrado ser un complemento versátil que añade un toque sofisticado

Con coleta

Dale un giro a la clásica coleta de caballo añadiendo un pañuelo atado alrededor. No solo es fácil de hacer, sino que aporta un toque femenino y con personalidad.

Como diadema

La forma más versátil y popular de usar un pañuelo. Dobla el pañuelo en una tira delgada y colócalo como diadema, atándolo por debajo del cabello. Funciona increíble con trenzas, coletas, el cabello suelto o incluso un recogido.

Anudado trasero

Atar un pañuelo en la parte posterior de la cabeza es una opción clásica que evoca un aire desenfocado y sofisticado.

Estilo turbante

Cubre casi toda la cabeza y aporta un aire elegante y sofisticado, ideal para protegerte del sol en la playa o para una cita de noche. Se lleva con un nudo o un pliegue en la parte frontal y puedes complementarlo con unos lentes de sol para un efecto classy.

Estilo pin-up

Inspirado en los años 50, este look se caracteriza por un nudo grande y vistoso en la parte superior de la cabeza, ideal para un toque vintage o retro. Queda espectacular con vestidos de lunares o blusas bohemias.

Pañuelo en la frente

Es un clásico con carácter, este estilo añade un aire audaz y moderno, ideal para looks informales o para un toque único a cualquier conjunto

Trenzas con pañuelo

Para un peinado más elaborado, entrelaza un pañuelo en tu trenza. Puedes hacerlo con trenzas clásicas, holandesas o de pescado, logrando un look sofisticado y con inspiración italiana, al estilo de Emily in Paris.