Como evitar manchas de sudor

Por suerte, existen algunos trucos con lo que puedes mejorar tu aspecto, ya sea para ocultar el rastro del sudor sobre tu ropa, para eliminar las manchas amarillas o simplemente evitar oler mal.

Las telas transpirables son tus aliadas

El principal problema al que nos enfrentamos en la época de calor en términos de ropa es la elección de atuendo. Y es que cualquier opción debe ser ligera, fresca y cómoda, y si bien hay combinaciones perfectas para la temporada estival, la mejor opción para lograrlo es recurriendo a telas que permitan a tu piel transpirar, como el lino y el algodón.

Presta atención al lavado de tu ropa

Aunque parezca lógico, debes saber que es simplemente inaceptable reusar prendas sudadas, ya que el sudor seco suele acumular bacterias que generan mal olor con el calor. Y si lo que te preocupa son las manchas amarillas que aparecen después del lavado, hay varias recomendaciones que deberías seguir: primero, vístete únicamente cuando el producto aplicado se haya secado en su totalidad. En cuanto a las manchas, trátalas cuanto antes con agua fría y jabón, es decir, no le dejes todo el trabajo a la lavadora.

No uses el antitranspirante habitual

Algunos hombres cometen el error de usar el mismo antitranspirante durante mucho tiempo, sin importar si este continúa siendo efectivo o si es la mejor alternativa para la época del año. Es por eso que te sugerimos no tomar por hecho este aspecto, asegúrate de que el producto en cuestión sea funcional en los días más exigentes y considera cambiar a un producto especializado o dermatológico. Además, un desodorante corporal es una elección inteligente que te ayudará a evitar el mal olor cuando el sudor se seque aplícalo en la entrepierna, pies, espalda y pecho.

Elige con sabiduría el color de tu ropa

Los tonos claros son los predilectos para los días de calor; lo cierto es que si padeces de sudoración excesiva es posible que no sea tu mejor elección, después de todo, no es un secreto que una playera gris o una camisa blanca hacen más notorias las manchas de sudor bajo el brazo. Si lo que quieres es disimular el sudor, te sugerimos optar por tonos medios como el azul marino o prendas estampadas.

Opta por siluetas relajadas

Como podrás imaginar, la ropa demasiado ajusta no deja respirar tu piel, provocando que las manchas emerjan apenas comienzas a sudar. Así, es posible que tu problema no sea de sudoración excesiva, sino que simplemente la ropa que usas no es la adecuada para las temperaturas más altas. Así, lo mejor es usar ropa ligeramente holgada que permita que el aire circule debajo.

Lleva un kit de emergencia

Aunque parezca exagerado, cargar con un kit de emergencia podría salvarte en los días más extremos. Pero descuida, no se requiere demasiado, basta con añadir una toalla facial con la que puedas secar el sudor de tu frente antes de llegar a un evento importante, un desodorante mini para aplicar si llevas mucho tiempo fuera de casa, toallitas húmedas, o incluso una playera extra.

Usa protectores de axilas para casos extremos

Debes saber que las manchas por sudor son completamente normales, por lo que no deberías avergonzarte por ellas. Sin embargo, si la ocasión requiere de un atuendo pulcro o si la sudoración excesiva te resulta incomoda, puedes considerar protectores de axilas: pequeñas almohadillas que colocas bajo el brazo y pueden absorber el sudor antes de que llegue a tu ropa.