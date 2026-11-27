El insomnio es un trastorno frecuente del sueño que dificulta quedarse o mantenerse dormido, también puede hacer que se despierte demasiado temprano y no pueda volver a dormir, al despertar puede seguir sintiéndose cansado, el insomnio puede agotar su nivel de energía y afectar a su estado de ánimo también puede afectar a su salud, desempeño laboral y calidad de vida.

La cantidad de sueño que se considera suficiente varía de una persona a otra, pero la mayoría de los adultos necesitan dormir de 7 a 9 horas cada noche. En algún momento, muchos adultos tienen insomnio de corta duración puede durar días o semanas, otras personas tienen insomnio a largo plazo, conocido como insomnio crónico este dura tres meses o más, el insomnio puede ser el problema principal o puede estar relacionado con otras enfermedades o medicamentos.

Causas del insomnio

El insomnio puede ser el problema principal o puede estar relacionado con otras afecciones. El insomnio prolongado, por lo general, se debe a estrés, sucesos de la vida o hábitos que interrumpen el sueño, aunque el tratamiento de la causa del problema del sueño puede resolver el insomnio, es posible que haya casos en los que se prolongue por años. Estas son algunas de las causas comunes del insomnio prolongado:

Estrés: Las preocupaciones por el trabajo, la escuela, la salud, el dinero o la familia pueden mantener la mente activa durante la noche y dificultar el sueño, los sucesos estresantes de la vida, como la muerte o la enfermedad de un ser querido, un divorcio o la pérdida de un empleo, también pueden derivar en insomnio.

Horarios de trabajo o viajes: El reloj interno del cuerpo, conocido como ritmos circadianos, regula algunos aspectos, como el ciclo de sueño-vigilia, el metabolismo y la temperatura corporal, la alteración de estos ritmos puede derivar en insomnio, entre las causas se encuentran tener desfase horario por viajar entre diferentes zonas horarias, trabajar muy tarde por la noche o muy temprano por la madrugada o tener turnos rotativos.

Malos hábitos de sueño: Entre los malos hábitos de sueño se encuentran acostarse y despertarse a diferentes horas todos los días, tomar siestas, estar muy activo antes de la hora de irse a dormir y no tener una zona cómoda para dormir, otros malos hábitos del sueño son trabajar, comer o mirar televisión en la cama, usar computadoras o smartphones, jugar videojuegos o mirar televisión justo antes de acostarse puede alterar el ciclo del sueño.

Consejos para dormir toda la noche

No tienes por qué pasar noches sin dormir. Hay cambios simples que puedes implementar en tu vida cotidiana que pueden resultarte útiles:

Crea una rutina tranquila y relajante para la hora de dormir: Por ejemplo, toma una taza de té sin cafeína, date una ducha caliente o escucha música suave. No utilices dispositivos electrónicos con pantalla, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y libros electrónicos, durante un tiempo prolongado antes de acostarte. La luz de estas pantallas puede perturbar el sueño.

Relaja el cuerpo: El yoga suave o la relajación muscular progresiva pueden aliviar la tensión y relajar los músculos tensos.

Crea un ambiente propicio para dormir: Mantén la luz, el ruido y la temperatura en niveles que resulten cómodos y no perturben tu descanso. No hagas otras actividades que no sean dormir o tener relaciones sexuales en el dormitorio. Esto ayudará a que tu cuerpo sepa que esa habitación es para dormir.

Coloca los relojes de tu dormitorio fuera de la vista: Si te despiertas durante la noche, mirar el reloj generará estrés y hará que te resulte más difícil volver a conciliar el sueño.