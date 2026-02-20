Cómo prevenir infecciones dentales

Las infecciones dentales están causadas por bacterias que penetran en el tejido del diente o la encía, provocando inflamación e infección. Estas infecciones pueden producirse en los dientes, las encías o el tejido circundante y pueden causar una serie de síntomas, desde molestias leves hasta dolor intenso. Los tipos más comunes de infecciones dentales son las caries, la gingivitis y la periodontitis.

Las caries se producen cuando las bacterias de la boca producen ácido que corroe el esmalte del diente, provocando la formación de un agujero o cavidad. Por su lado, la gingivitis es una forma leve de enfermedad de las encías que causa inflamación y sangrado de las encías. En cambio, la periodontitis es una forma más grave de enfermedad de las encías que puede provocar la pérdida de dientes y otros problemas de salud graves si no se trata.¿Sabías que con unos sencillos pasos puedes prevenir la aparición de estas infecciones?

Causas de las infecciones dentales

Las infecciones dentales están causadas por diversos factores, como una higiene bucal deficiente, una dieta rica en azúcares y carbohidratos y ciertas afecciones médicas o medicamentos. La mala higiene bucal es una de las principales causas de las infecciones dentales. Como en la gran mayoría de casos en la odontología, si no nos cepillamos los dientes y utilizamos el hilo dental con regularidad, las bacterias pueden acumularse en los dientes y las encías, provocando infecciones e inflamaciones.

Una dieta rica en azúcar y carbohidratos también puede contribuir a las infecciones dentales. Estos alimentos proporcionan una fuente de alimento para las bacterias de la boca, lo que provoca un aumento de la placa y la acumulación de sarro. Ciertas enfermedades o medicamentos también pueden aumentar el riesgo de infecciones dentales, como la diabetes, el VIH-sida y los fármacos de quimioterapia.

Síntomas de las infecciones dentales

Los síntomas de las infecciones dentales pueden variar en función del tipo y la gravedad de la infección. Los síntomas más comunes son:

Dolor de muelas.

Sensibilidad al frío o al calor.

Inflamación y enrojecimiento de las encías.

Sangrado de las encías.

Mal aliento.

Pus.

Secreción de la zona afectada.

En los casos más graves, las infecciones dentales pueden provocar:

Fiebre.

Hinchazón facial.

Dificultad para tragar o respirar.

Cómo prevenir las infecciones dentales

La prevención de las infecciones dentales empieza por una buena higiene bucal (como ya hemos comentado anteriormente). Cepillarse los dientes y usar hilo dental con regularidad ayuda a eliminar la placa y las bacterias de dientes y encías, evitando la acumulación de sarro y reduciendo el riesgo de infección. Es importante cepillarse los dientes al menos dos veces al día y utilizar el hilo dental al menos una vez al día para mantener una buena salud bucodental.

Además de una buena higiene bucal, llevar un estilo de vida saludable también puede ayudar a prevenir las infecciones dentales. Seguir una dieta equilibrada baja en azúcar y carbohidratos puede reducir el riesgo de caries y gingivitis. Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol también pueden mejorar la salud bucodental y reducir el riesgo de infecciones.

Para poder prevenir estas posibles infecciones en la boca, resulta de mucha utilidad seguir estos sencillos consejos:

Cepíllate los dientes al menos dos veces al día con un dentífrico con flúor para eliminar la placa y las bacterias de dientes y encías. Asegúrate de cepillarte durante al menos dos minutos cada vez.

Utilice hilo dental al menos una vez al día para eliminar las partículas de comida y las bacterias de entre los dientes y las encías.

Utiliza enjuague bucal para eliminar las bacterias y refrescar el aliento. Busca un enjuague bucal que contenga flúor para ayudar a fortalecer tus dientes.

Sustituye tu cepillo de dientes cada tres o cuatro meses.

Visite a su dentista para revisiones y limpiezas periódicas.

Alimentos que favorecen la salud de dientes y encías

Llevar una dieta equilibrada baja en azúcares y carbohidratos puede ayudar a tener unos dientes y encías sanos. Algunos alimentos especialmente beneficiosos para la salud bucodental son:

Productos lácteos como la leche, el queso y el yogur, ricos en calcio y fósforo, ayudan a fortalecer los dientes y protegen contra las caries.

Frutas y verduras ricas en vitamina C, como las naranjas, las fresas y el brócoli, que ayudan a tener unas encías sanas y a prevenir las enfermedades de las encías.

Alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales y las verduras de hoja verde, ayudan a estimular la producción de saliva y reducen el riesgo de caries.

Alimentos ricos en antioxidantes, como los arándanos, que ayudan a reducir la inflamación y protegen contra las enfermedades de las encías.

Procedimientos para prevenir infecciones

Además de una buena higiene bucal y una dieta sana, existen varios procedimientos dentales que pueden ayudar a prevenir las infecciones dentales. Entre estos se incluyen:

Los selladores dentales, son una fina capa que se aplica a las superficies de masticación de los dientes posteriores para ayudar a prevenir las caries.

Tratamientos con flúor, que se aplican a los dientes para ayudar a fortalecer el esmalte dental y prevenir las caries.

Raspado y alisado radicular, que son procedimientos de limpieza profunda que eliminan la placa y el sarro de los dientes y las encías, ayudando a prevenir y tratar las enfermedades de las encías.

Implantes dentales, que son dientes artificiales que se anclan al hueso maxilar, ayudando a prevenir la pérdida ósea y a mantener la salud bucodental.

Cuándo buscar atención profesional

Si experimenta algún síntoma de infección dental, es importante que busque atención profesional lo antes posible. Nuestros profesionales pueden diagnosticar y tratar las infecciones dentales antes de que se agraven, ayudando a prevenir la pérdida de dientes y otros problemas de salud graves. Además, si padeces de alguna enfermedad o tomas medicamentos que aumentan el riesgo de infecciones dentales, podemos recomendarte revisiones y limpiezas más frecuentes para mantener una buena salud bucodental.

Las infecciones dentales pueden ser dolorosas e incómodas, pero pueden prevenirse con unos sencillos pasos. Una buena higiene bucal, una dieta sana y revisiones dentales periódicas pueden ayudar a mantener sanos nuestros dientes y encías y prevenir problemas dentales graves en el futuro. Tomando el control de nuestra salud dental hoy, podemos mantener una sonrisa hermosa y saludable en los años venideros.