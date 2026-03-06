Cómo prevenir la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no logra utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada) que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas del organismo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.

Síntomas

Los síntomas de la diabetes pueden manifestarse repentinamente. En la diabetes de tipo 2, los síntomas pueden ser leves, y pueden transcurrir muchos años antes de que sean evidentes:

Sensación de mucha sed.

Necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual.

Visión borrosa.

Cansancio.

Pérdida involuntaria de peso.

Con el tiempo, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos del corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Las personas con diabetes corren más riesgo de sufrir problemas de salud, como infartos de miocardio, derrames cerebrales e insuficiencia renal. La diabetes puede causar pérdida permanente de la visión por daño de los vasos sanguíneos de los ojos.

Muchas personas con diabetes presentan problemas en los pies debido a los daños causados a los nervios y a un flujo sanguíneo insuficiente. Esto puede provocar úlceras en los pies y la amputación de esas extremidades.

Diabetes de tipo 1

La diabetes de tipo 1 (denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona.

Diabetes de tipo 2

La diabetes de tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) para obtener energía, impidiendo que utilice adecuadamente la insulina, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata. Con el tiempo, la diabetes de tipo 2 puede causar daños graves al organismo.

Puede prevenir en muchos casos. Hay factores que contribuyen a su aparición, como el sobrepeso, no hacer suficiente ejercicio y la herencia genética. El diagnóstico precoz es importante para prevenir los peores efectos de la diabetes de tipo 2. La mejor vía para detectarla de manera temprana es acudir a un proveedor de atención médica para hacerse exámenes regulares y análisis de sangre.

Diabetes gestacional

La diabetes gestacional aparece durante el embarazo y se caracteriza por una hiperglucemia cuyos valores, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. Quienes la presentan tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto la madre como, posiblemente, sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro.

La diabetes gestacional se diagnostica mediante pruebas diagnósticas prenatales, y no tanto porque la gestante refiera síntomas.

Alteración de la glucemia en ayunas

El deterioro de la tolerancia a la glucosa (comúnmente denominado “intolerancia a la glucosa”) y la alteración de la glucemia basal (es decir, en ayunas) son estados de transición entre la normalidad y la diabetes. Aunque el riesgo de que ambos estados desemboquen en una diabetes de tipo 2 es elevado, esta evolución es evitable.

Prevención

La mejor manera de prevenir o retrasar eficazmente la aparición de la diabetes de tipo 2 es cambiar de hábitos. Para ayudar a prevenir este tipo de diabetes y sus complicaciones conviene:

Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.

Mantenerse físicamente activo y hacer al menos 150 minutos de ejercicio moderado cada semana.

Seguir un régimen alimentario saludable, sin azúcar ni grasas saturadas.

No fumar tabaco.

Diagnóstico y tratamiento

Se puede hacer un diagnóstico temprano determinando la glucemia mediante pruebas relativamente baratas. Las personas con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para vivir. Una de las formas más eficaces de tratar la diabetes es mantener unos hábitos saludables.

Algunas personas con diabetes de tipo 2 deben tomar medicamentos, como inyecciones de insulina para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Estos son algunos medicamentos:

Metformina.

Sulfonilureas.

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2.

Otras medidas

Además de los medicamentos para reducir el nivel de azúcar en la sangre, las personas con diabetes a menudo necesitan fármacos para bajar la tensión arterial y estatinas para reducir el riesgo de complicaciones. A veces son necesarias otras intervenciones para tratar los efectos de la diabetes, por ejemplo:

Tratamiento de las úlceras en los pies.

Pruebas de detección y tratamiento de la insuficiencia renal.

Exámenes oculares para detectar la retinopatía (que causa ceguera).