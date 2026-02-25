Cómo prevenir la varicela

La vacuna contra la varicela protege contra esta enfermedad de origen viral, frecuente en la infancia y muy contagiosa. También protege contra el herpes zóster. Se trata de una vacuna viva atenuada, lo que significa que contiene una forma debilitada del virus.

¿Cuándo deben vacunarse los niños contra la varicela?

Los niños reciben la vacuna contra la varicela cuando tienen entre 12 y 15 meses. Luego reciben una inyección de refuerzo para alargar la protección cuando tienen entre 4 y 6 años. A los niños mayores de 6 años que todavía no hayan cumplido los 13 años ni hayan tenido la varicela ni les hayan puesto la vacuna, se les debe poner ambas dosis de la vacuna, separadas entre sí por un intervalo de 3 meses. Los niños de 13 años en adelante deben recibir ambas dosis de la vacuna separadas por un intervalo de 1 a 2 meses.

Los niños pueden recibir la vacuna contra la varicela al mismo tiempo que otras vacunas. A veces se administra a niños de hasta 13 años en combinación con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en una vacuna llamada MMRV.

¿Por qué es recomendable esta vacuna?

Desde que se introdujo la vacuna en el año 1995, ha servido para prevenir millones de infecciones cada año. Previene la varicela grave en casi todos los niños vacunados. También sirve para prevenir la varicela leve. Los niños vacunados que desarrollan la varicela suelen ser casos muy leves de esta enfermedad.

Si una persona no inmune se expone a otra persona con varicela o con herpes zóster, es muy probable que se acabe infectando porque se trata de un virus muy contagioso. Administrar la vacuna dentro de los 3 a 5 días posteriores a exponerse al virus puede ayudar a prevenir la infección o hacerla menos grave.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna?

Los posibles efectos leves son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la inyección. Algunos niños tienen fiebre y existe un riesgo muy pequeño de sufrir convulsiones febriles, especialmente después de recibir la vacuna MMRV. Como ocurre con cualquier vacuna, existe un pequeño riesgo de desmayo y una posibilidad muy pequeña de sufrir una reacción alérgica.

Puede aparecer una erupción muy leve de varicela hasta 1 mes después de vacunarse. Estas erupciones pueden durar varios días pero acaban desapareciendo por sí solas sin tratamiento alguno. Mientras la erupción aún esté presente, el virus puede transmitirse a alguien que no sea inmune a la varicela. Por lo tanto, si alguien tiene una erupción, debe mantenerse alejado de los bebés y de las personas con un sistema inmunitario débil.

Existe un riesgo muy pequeño de contraer culebrilla años después de recibir la vacuna contra la varicela, pero esto es mucho menos común que contraerla después de haber tenido varicela.

Cuándo posponer o evitar la vacuna contra la varicela

Un simple resfriado u otras enfermedades de poca importancia no deben impedir vacunarse. Su médico podría posponer la vacunación si su hijo tiene una enfermedad más grave.

Hable con el médico de su hijo sobre si es o no conveniente ponerle la vacuna en el caso de que el niño:

Haya tenido alguna vez una reacción alérgica grave o una reacción alérgica a una dosis previa de la misma vacuna o a componentes de la vacuna, que incluyen la gelatina y el antibiótico neomicina.

Tenga un trastorno que afecta al sistema inmunitario (como el cáncer).

Esté recibiendo esteroides u otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario (incluida la quimioterapia o la radioterapia).

Tenga un hermano o un padre a quien le diagnosticaron un problema del sistema inmunitario.

Tome aspirina. Las personas que toman aspirina la deben dejar de tomar 6 semanas después de ponerse la vacuna contra la varicela.

Haya recibido otras vacunas en el último mes o productos derivados de la sangre en los últimos meses (como por ejemplo, de una transfusión).

Tenga tuberculosis.

El médico puede optar por no administrar la vacuna o posponerla, o puede decidir que los beneficios de vacunar a su hijo superan los riesgos potenciales. Las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna contra la varicela hasta que hayan dado a luz.

Consulte al médico de su hijo sobre si le puede dar paracetamol o ibuprofeno para tratarle el dolor y la fiebre y para saber cuál en la dosis correcta. Colocar un paño húmedo y caliente o una esterilla eléctrica, o mover o usar el brazo donde haya recibido el pinchazo también puede ayudar a reducir las molestias musculares.