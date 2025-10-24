﻿﻿
Cómo proteger tu metabolismo

Octubre 24 del 2025
Cómo proteger tu metabolismo

Tener un metabolismo activo es esencial para muchas cosas, como evitar subir de peso, para quemar suficientes calorías durante el día e incluso para que muchos de los procesos naturales del cuerpo sigan funcionando correctamente. Lo que pasa con el metabolismo es que se puede volver “lento” o menos eficiente por cosas como las dietas extremas o la edad, en especial cuando estás por llegar a los 40 años.

El primer paso es entender qué es el metabolismo y de qué se encarga. La Clínica Mayo explica que “el metabolismo es la forma en que tu cuerpo convierte los alimentos y bebidas en energía para mantenerte vivo y funcionando. Está compuesto por todos los procesos químicos que ocurren en las células de tu cuerpo cada segundo. Estos procesos te ayudan a respirar, moverte, sanar y mucho más. Mantener estos procesos en equilibrio se llama homeostasis. Es lo que mantiene tu cuerpo funcionando sin problemas”.

Sí, el metabolismo también se encarga de darle a tu cuerpo energía para respirar, para que tu corazón siga latiendo, para digerir y procesar la comida que consumes, manejar la producción hormonal y para hacer actividades físicas, así que no solo es importante por el tema del peso y qué tan rápido lo ganamos o perdemos, aunque sí es uno de los factores por los que es más difícil perder peso después de los 40.

Al final de cuentas, si quieres vivir más y mantener una buena calidad de vida con el paso de los años, entonces necesitas darle atención y cuidados a tu cuerpo, y a tu metabolismo.

¿Cómo evitar que se vuelva lento?

Tu tasa metabólica en reposo es la que se conecta con la cantidad de calorías que tu cuerpo quema simplemente por existir, y es la que puede verse más afectada por la edad. Pero, hay cosas que puedes hacer para que esa tasa no baje demasiado, y para que tu metabolismo se mantenga en las mejores condiciones posibles.

Hay que considerar que el metabolismo no es el único culpable de que subas de peso o de que sea más difícil perderlo después de cierta edad, pero es algo que hay que considerar, y se puede beneficiar de los mismos cambios de estilo de vida que pueden ayudarte a combatir otros factores.

Llevar un horario es una gran forma de construir buenos hábitos y disciplina, además de que evita que pases hambre y que comas por antojo o en exceso. Comer a la misma hora a lo largo del día ayudará a tu cuerpo a mantener un equilibrio metabólico. En otras palabras, si comes demasiado y luego pasas largos periodos sin comer, tu cuerpo podría sobrecompensar y quemar calorías más lentamente o almacenar más células grasas.

Es importante también que no reduzcas demasiado tu consumo de calorías, ya que esto puede hacer que tu metabolismo busque conservar energía y que se vuelva más lento. Si quieres reducir, entonces tienes que hablar con un experto en nutrición.

