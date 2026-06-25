Como “stylear” tu ropa de clóset

Las prendas de ganchillo no son exclusivas de un entorno tropical; están arrasando en las calles esta temporada. Desde blusas largas hasta tipo halter.Blusa de crochet y baggy jeansZara revive la moda hippie de los años 60 y 70 con una blusa blanca de crochet, una pieza moderna que destaca por su tejido, perfecta para lucirla en un look relajado con jeans y sandalias de surfista.Blusa boho con flores y pantalones harem

Las propuestas interesantes del catálogo de temporada de Louise Misha son las blusas de crochet boho, un modelo sin mangas y detalles de flores 3D para decorar la silueta con un toque ecléctico que tanto encanta. Con sandalias thong de tacón transparente

Un estilismo para usar tanto en un día casual como en un compromiso social.Jeans wide leg y sandalias de tacón de madera tipo zueco

Combínalos en clave bohemia con sandalias de tacón de madera tipo zueco y una blusa de volantes o con mangas acampanadas de Chloé.Cardigan de crochet y jeans rectos

La marca con sello francés propone una blusa tipo cardigan floral en color beige que parece tejido por la abuela. Jeans wide leg y sandalias wrap de tacón laminado

Los jeans amplios se ven mucho mejor con las sandalias de tacón en tendencia.Jeans wide leg y sandalias T-bar de tacón trapecio

No importa qué tan lisos o clásicos sean tus pantalones de mezclilla anchos, pues el protagonismo está en la elección del calzado abierto con tacón que marca la diferencia al instante.Blusa de crochet con falda larga de mezclilla

Las expectativas de estilo con una blusa boho de crochet con detalles de ondas, un modelo de fit ceñido que las nuevas generaciones no dejarán pasar.Blusa de crochet con ondas y pantalon suelto

Opta por unas piezas de crochet; el resto quedará en darle un toque más ligero.Con sandalias mules de los 2000

Fusiona jeans wide leg con sandalias mules de tiras finas de Coperni, junto con una blusa de cuello halter, puede ser lisa o con estampado atractivo de lunetas; lo único que requieres para verte fabulosa en menos de cinco minutos.Jeans teñidos y sandalias de tacón kitten

El look consiste en aportar por una vestimenta monocromática en tonos marrones con sandalias t-bar de tacón diminuto y una blusa ceñida de logo visible.Con sandalias de tiras con tacón doble

Para un look casual y fresco, llévalos con sandalias de tiras de doble tacón de Jacquemus, junto con una tank top de Prada.