Como usar la luz roja para dormir

Además, cuando no duermes bien, poder concentrarte y pensar con claridad se vuelve más difícil, y eso puede hacer que tu desempeño en el trabajo o en la escuela baje a niveles inaceptables.

Cosas como el magnesio y la melatonina han demostrado ser de gran ayuda para poder dormir mejor, pero siempre no funcionan para todos y no puedes tomarlos para siempre, así que es bueno tener otros trucos bajo la manga.

De hecho, la ciencia dice que algo tan simple como la luz puede ayudar a que duermas mucho mejor y a que tu sueño sea de mayor calidad.

¿La luz roja ayuda a dormir?

Lo primero que debes saber es que tu cuerpo tiene un reloj interno que se llama ritmo circadiano. Entre otras cosas, este ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia de tu cuerpo, para que te sientas despierto y con energía durante el día, y para que puedas “apagarte” para dormir durante la noche. Y sí, la luz afecta ese reloj interno.

La luz de las pantallas y las luces muy brillantes, por ejemplo, pueden interrumpir tu sueño, mientras que la luz roja promueve cosas como la reparación celular y la reducción del estrés oxidativo. Aunque no hay muchos estudios al respecto, los pocos que se han hecho han encontrado que la luz roja puede ser muy buena para mejorar el sueño, porque promueve la producción natural de melatonina, y eso ayuda a dormir mejor.

Además, se cree que también ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés que puede afectar tu calidad de sueño, o tu capacidad de quedarte dormido en primer lugar.

¿Es mejor usar luz roja o melatonina?

La melatonina es buena para ayudarte a dormir, el problema es que no se recomienda usarla a largo plazo y no se deben superar los 10 miligramos por toma. Esta es una hormona que se produce naturalmente en el cuerpo y que sí puede ayudar a regular los ciclos de sueño, pero se puede tomar como suplemento cuando hay problemas como el jet lag, insomnio o cuando la ansiedad no deja dormir.

La melatonina puede ser ideal para problemas inmediatos, como cuando no puedes dormir por un cambio de horario importante, mientras que la luz roja es algo que puedes usar a largo plazo, ya que también contribuye a que tu cuerpo produzca melatonina naturalmente y evita que te sientas cansado al día siguiente.

¿Cómo y cuándo debes usar la luz roja para dormir?

De acuerdo con la Sleep Foundation, hay una manera correcta de usar luz roja si quieres dormir mejor y combatir tus problemas de sueño. En esto consiste:

Elige el dispositivo adecuado, que emita longitudes de onda de 660 a 870 nanómetros.

Usa la luz roja durante 30 minutos, tres veces por semana, una o dos horas antes de acostarte.

Mantén la intensidad en 10 lux o menos. Si la luz es demasiado brillante, puede interrumpir el sueño.

Usar luz roja puede ser parte de tu ritual para dormir, donde puedes incluir eliminar las pantallas, hacer una actividad relajante, asegurarte de que tu habitación tenga una buena temperatura, meditar o hacer una práctica de gratitud.