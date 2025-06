Cómo verse más atractivo en la playa

Se necesitan pocas cosas para lograrlo, pero son muchos los desaciertos que pueden llevarte a un resultado opuesto. Esto es lo que debes evitar para no cometer erroresElegir el traje de baño incorrecto

En realidad, deberías usar el traje de baño que te haga sentir cómodo, pues también te ayudará a reflejar seguridad, lo que es crucial para todo aquel que desee verse más atractivo en la playa. Lo cierto es que algunos modelos son poco favorecedores. Y si lo tuyo son los trajes de baño tipo Speedo, solo asegúrate de utilizar la talla adecuada y de que no estás mostrado más de lo que deseas.Aplicar mal el bloqueador solar

Todos alguna vez hemos visto a esa persona con el rostro cubierto de bloqueador asaltando el bufet. Y si no lo has visto, es muy probable que esa persona seas tú. Este es un error de cuidado de la piel muy común en la playa. Entendemos que te preocupen los estragos del sol, pero debes saber que aplicar demasiado protector sin distribuirlo correctamente no hará la diferencia. En lugar de parecer un niño disfrazado de cierto fantasma amigable, te sugerimos dedicar unos minutos antes de salir de la habitación para aplicarte el protector solar correctamente, es decir, una cantidad moderada sobre tu rostro, eliminando cualquier rasgo blanquizco que sea notable. Lleva contigo el filtro solar y aplícalo cada dos horas.

Despreocuparse por el cabello

Si bien cuando estamos de vacaciones nadie quiere perder tiempo peinándose, no hay razón para simplemente ignorar tu cabello. No te tomará mucho tiempo si aplicas un poco de pomada al salir de la ducha. Por otro lado, te aconsejamos llevar una gorra contigo, de esta forma estarás preparado cuando salgas de las olas y tu cabello no luzca tan estilizado como de costumbre.

Llevar la toalla en el cuello por todas partes

Créeme, no quieres lucir como si acabaras de salir de la ducha de tu casa. Llevar la toalla sobre el cuello mientras te paseas por el hotel está prohibido. Definitivamente, esto no ayudará a quien busque verse más atractivo en la playa. En su lugar, carga una bolsa tote para guardar todas tus pertenencias: toalla, sandalias extra, protector solar, botella de agua, audífonos o un libro para entretenerte mientras disfrutas elegantemente la brisa en la playa.

Vestirse sin combinar las prendas

Este es un error de estilo que pocas veces se puede evitar una vez que has llegado al destino donde disfrutarás de la playa durante los siguientes días. Y es que la planeación es clave. Es de esperar que tus looks de playa sean desafortunados si empacaste sin pensar en cómo lucirías y solo arrojaste tus prendas más cómodas en la maleta.

Olvidar el desodorante

Al estar en climas tropicales es absolutamente normal sudar excesivamente. Pero lo que no es aceptable es dejar a un lado el uso de desodorante con la justificación de que estarás en la alberca todo el día. Este es un hábito de higiene básico que no deberías saltarte durante tus vacaciones. Hay algunos productos que son de alta duración y que brindan protección incluso cuando estás en contacto con el agua. Y si quieres estar preparado, lleva contigo tu desodorante —al interior de tu tote bag—, así podrías aplicarlo al salir de la piscina.