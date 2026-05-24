Compañía Graham cumple 100 años

En la ciudad de Nueva York, en abril de 1926, la bailarina estadounidense Martha Graham subió al escenario acompañada por tres bailarines, dando origen a su compañía de danza contemporánea, que este año celebra su centenario con una gira nacional e internacional, nuevas producciones y exposiciones.

Como coreógrafa, Martha Graham (1894-1991) fue tan prolífica como compleja. Creó 181 piezas y una técnica que se ha comparado con el ballet por su alcance y magnitud. Su enfoque de la danza y el teatro revolucionó la forma artística, y su innovador vocabulario físico ha influido de manera decisiva en esa disciplina a escala mundial.

Desde su creación, en 1926, la Compañía de Danza Martha Graham ha sido líder en la evolución de la danza moderna y es una de las agrupaciones más antiguas de Estados Unidos.

En la página https://marthagraham.org/ se informa que con motivo del centenario de la compañía se han organizado presentaciones, nuevas producciones, publicaciones, actividades educativas, así como exposiciones y proyecciones de películas.

Fusiones

En años recientes, la compañía ha desafiado las expectativas y experimentado en diferentes propuestas más allá de su repertorio principal. Con ella han colaborado coreógrafos como Kyle Abraham, Aszure Barton, Baye & Asa, Sidi Larbi Cherkaoui, Marie Chouinard, Michelle Dorrance, Nacho Duato, Mats Ek, Andonis Foniadakis, Liz Gerring, Larry Keigwin y Michael Kliën.

Así como Richard Move, Bulareyaung Pagarlava, Annie-B Parson, Yvonne Rainer, Jamar Roberts, Sonya Tayeh, Doug Varone, Luca Vegetti, Gwen Welliver y Robert Wilson. El aniversario de la compañía Martha Graham demuestra que la danza moderna puede perdurar, evolucionar y seguir siendo relevante para las generaciones venideras.

En su temporada en el New York City Center, en abril, la compañía presentó tres de las obras maestras de Graham, Night journey (1947), Chronicle (1936, cuya excepcional reposición es un encargo del City Center,) y Appalachian Spring (1944), cada una con icónicos diseños escénicos del escultor Isamu Noguchi; se interpretó también la alegre Diversion of angels (1948).

En octubre, la agrupación, dirigida por Janet Eilber, se presentará en el Palacio de Bellas Artes con el programa titulado “Martha Graham 100 años: la danza que transformó el siglo XX”. La técnica de Graham se volvió la más famosa, sólida e internacional. En México se consolidó con Guillermina Bravo (1920-2013), quien incorporó ese método al Ballet Nacional.