Compañía Nacional, teatro de los elegidos

Con una vasta oferta teatral, la Compañía Nacional de Teatro busca, entre otras cosas, dar no solo trabajo al talento, sino certeza económica en una de las carreras que justo carecen de seguridad: la actuación, además de promover el arte en todo el país con un presupuesto anual de 18 millones de pesos.

Aurora Cano, directora de la CNT, que forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, explica que, en algún momento, los actores eran contratados por proyectos y el elenco era elegido entre un grupo reducido de artistas.

En otra etapa, dice Cano, fue usada como un fondo de producción; es decir, ahí se llevaban obras de diversa índole, con diferentes directores y no tenía un elenco estable, y finalmente con el actor Luis de Tavira al mando en 2008, se implementó un esquema salarial que tratara de darle estabilidad a todo su elenco. “A los actores no se les paga por los proyectos en los que están o no, sino como residentes de un elenco estable, en el que la intensidad de las actividades fluctúa entre unos y otros, dependiendo la temporada, el repertorio y la cantidad de giras que hay”, señala.

Cada dos años, explica la directora, se abre una convocatoria pública para dar oportunidad a actores de todo el país, así como de diferentes generaciones y formaciones. “Eso ha sido una preocupación mía, que haya representatividad de diferentes zonas del país, eso siempre enriquece; entre más diversa sea la mirada hacia las cosas, enriqueces los procesos creativos. También vemos temas de paridad de género, que esté equilibrada la compañía, años de trayectoria, entonces también hay diversidad generacional”, afirma.

Sin embargo, en una revisión a documentos entregados por transparencia revela que no existen mecanismos públicos de evaluación, ni informes que detallen cómo se determina la carga de trabajo.

Cano comenta que, en la convocatoria pasada, en 2024, recibieron 500 solicitudes, de las cuales fueron seleccionadas solo 12 personas, para sumar en total 57 miembros como elenco estable de la CNT, tres de los cuales tres son músicos, y son agrupados en categorías que tienen que ver con años de trayectoria.