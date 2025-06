Compara a Cruz Martínez con Carmona

El actor Arturo Carmona no se quedó callado ante los comentarios que hizo Alicia Villarreal sobre su relación laboral con Cruz Martínez, expareja de la cantante, quien fue denunciado por ella misma por violencia familiar el pasado 15 de febrero.

Durante una entrevista concedida al programa Siéntese quien pueda, Carmona fue cuestionado sobre las declaraciones que recientemente hizo la intérprete de “Insensible a ti”, quien comparó a sus dos exparejas. Ante ello, el famoso simplemente rio y respondió: “Los dos somos iguales de talentosos, pues sí”.

Carmona compartió que, más que dolerle, el tema lo desconcierta: “Porque lo que ella y yo vivimos en su momento fue hace ya muchos años, pero tenemos a nuestra hija (Melanie Carmona), y debemos abogar y ver por ella el resto de nuestras vidas”.

Señaló que se siente tranquilo porque considera que Alicia es una excelente madre, pero confesó que la situación si lo descoloca, ya que no está involucrado en el conflicto entre ella y Cruz Martínez. “No es que no me importe, pero sí estoy al pendiente de lo que pase con mi hija y es algo que no puedo sentirme como que no pasa nada”, mencionó.

También explicó que mantiene una sociedad con Cruz, una dinámica que han disfrutado desde hace tiempo y que no tiene relación con el presente. Asimismo, detalló que ven por su bien propio y por el de su familia.

Declaraciones

La voz de “Te quedó grande la yegua” ofreció una entrevista a Telediario Monterrey, donde habló sin rodeos sobre la conexión entre su exesposo y su actual pareja. “Los veo muy chistosos. Uno se deja manipular porque al otro le gusta tener el control. Habiendo tantos empresarios, con bastante trayectoria. Hablemos de la parte musical, porque si yo hablo de esto, pues entonces invítenme a mí”, expresó.

Villarreal dejó claro que la sociedad entre Arturo y Cruz no fue una iniciativa suya: “(Dicen) tenemos unas familias en las que estamos preocupados. Si son iguales, o sea, se juntan porque son iguales. Qué padre, porque a mí nada más me sale el gusto por hacerles canciones”, recalcó.

Por su parte, Carmona había mencionado que los lazos con el líder de Kumbia Kings continuarán debido a que muchas familias, incluida la de Alicia, se benefician de ello.

“Hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo. Las decisiones que uno toma de la parte personal tienen que estar como tal en lo personal y uno debe ser responsable de cada decisión que toma, pero en lo empresarial y laboral no podemos mezclar los sentimientos”, sumó Arturo.