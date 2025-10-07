Comparan a Taylor con Luis Miguel

¿Qué tienen en común Luis Miguel y Taylor Swift? A primera vista, parecería que nada. Él, el astro latino más influyente de las últimas décadas; ella, la figura que domina la industria pop global.

Sin embargo, bastó el lanzamiento del nuevo sencillo Taylor Swift, “Opalite”, para que las redes encendieran una comparación inesperada: suena, dicen muchos, a Luis Miguel.

El primer extracto del álbum The life of a showgirl llamó la atención de fans, medios y usuarios por su atmósfera elegante, su instrumentación y un ritmo que recuerda al de “Dos enamorados” de “El Sol”.

Pero, para mucho, las similitudes van mucho más allá que la música, ambas canciones hablan del amor entre una pareja. Mickey canta a una relación que deja huella, mientras que la estadounidense hace referencia a su vida junto a Travis Kelce, su ahora prometido.

Y es que, Swift ha reveló a la revita People que el título está inspirado en la piedra opalita, gema que representa el mes de nacimiento de Kelce.

Lo curioso es que “El Sol”, tras concluir la gira latina más taquillera de la historia, vuelve a ser tema de conversación; incluso, esta “inspiración”, sea verdad o no, ha traído un nuevo interés al éxito de Luis Miguel.

Para Swift, las comparaciones no han causado mayor problema. Su disco ha batido récords de reproducciones en plataformas digitales y los fans ya esperan el anuncio de una gira mundial.