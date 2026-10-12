Comparte escenario con Dani Flow

Después de años de lanzar fuertes críticas contra el reguetón, Aleks Syntek decidió colaborar con uno de los representantes más polémicos del género. En su más reciente presentación en León, el cantante compartió el escenario con el llamado “Rey del Morbo”, Dani Flow. El encuentro ocurrió este viernes, cuando el intérprete subió al escenario del Foro del Lago, como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria.

Mientras Syntek interpretaba su nuevo tema, “Masepum” (una nueva versión de “Tú necesitas”), Flow apareció de manera sorpresiva y tomó el micrófono para cantar con Syntek. “Ey, dímelo, Alex, un reguetón, sabes que le metemos bien mamalón”, expresó.

Reacciones en redes

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales; incluso por el propio Syntek quien compartió un video en sus redes sociales, lo que provocó la reacción de los usuarios. “Colaboraciones que jamás vi venir”, “Hoy triunfó el amor”, “El mundo está sanando”, “Esa sí que no la esperaba”, “Una vez más, México superando a la IA”, “El junte del año”, “Si no puedes con el enemigo, únetele”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La escena contrastó con todos los comentarios que Syntek ha hecho contra la música urbana. Uno de los últimos ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando participó en los festejos del Grito de Independencia.

En ese entonces, el cantautor cuestionó la popularidad del género y hasta las letras de sus canciones. “Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, para después defender la música del bolero, el huapango y el mariachi.

La aparición de Flow no había sido anunciada previamente y, aunque el dueto sorprendió a los asistentes, hasta el momento no se ha anunciado una colaboración formal.