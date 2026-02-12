Comparte su lucha contra el cáncer

Mauricio Martínez ha vencido el cáncer por quinta ocasión, pero la lucha continúa pues, para evitar que la enfermedad vuelva a su cuerpo, desde hace cuatro meses se ha sometido a una inmunoterapia.

Dicho proceso lo ha ido compartiendo paso a paso. Este martes publicó una fotografía internado y explicó a sus seguidores, que no tenían de qué preocuparse pues, su visita al hospital se debía a un seguimiento inmunoterapéutico.

Fue a inicios de octubre del año pasado, cuando Martínez reveló que, luego de siete años de remisión, el cáncer de vejiga se había manifestado por quinta ocasión en su cuerpo: desde el 2010, luchó contra la enfermedad cuatro veces.

La ventaja fue que esta ocasión se trataba de una serie de tumores de poca gravedad, lo que facilitó el trabajo de sus doctores. En ese momento, Mauricio confió que, se decidió a hablar de la situación, hasta que sus doctores le indicaron que, una vez más, había ganado la batalla contra el cáncer pues, cuando supo la noticia que estaba padeciéndolo de nuevo, atravesó meses de “tristeza” y “ausencia”, antes de que la resiliencia llegara.

Procedimiento

A finales de ese mismo mes (octubre), Martínez comenzó con la inmunoterapia que, de acuerdo con lo que ha explicado, está ayudándolo a que el cáncer no vuelva a su cuerpo.

Al menos, los primeros 12 meses, el actor tendrá ingresos al hospital mensuales, esto para recibir una vacuna que contiene una sustancia cuyo nombre es BCG (bacilo Calmette-Guérin).

El actor explica que, cada mes, especialistas introducen una sonda, que atraviesa la uretra para, luego, llegar a la vejiga, vaciarla, y después llenarla con BCG; el líquido debe permanecer dentro alrededor de dos horas, antes de que pueda volver a orinar.

Pese a que reconoce que se trata de un procedimiento “incómodo” e “invasivo”, es consciente de que es lo necesario para seguir procurando su bienestar.