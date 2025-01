En el mundo de la comedia mexicana pocos personajes han dejado una huella tan entrañable como el Compayito. Desde su primera aparición en 2002, esta peculiar marioneta de mano, interpretada por Edson Zúñiga, ha conquistado audiencias con su humor pícaro y su inconfundible estilo juguetón.

El comediante, cansado de ver extranjeros trayendo humor a nuestras infancias, ahora tiene un nuevo objetivo: crear contenido de comedia específicamente para público infantil, proyecto que lleva tiempo gestándose, pero que promete ofrecer un mensaje educativo y culturalmente relevante para infancias. “Soy papá, tengo una hija de 22 años y un niño de cuatro. Me incomoda que venga tanto espectáculo extranjero a imponer realidades que no son nuestras”, señaló Zúñiga.

Su propuesta, explicó, busca conectar con la niñez mexicana a través de temas como el reciclaje y el uso de energías renovables, sin caer en estereotipos negativos. “Yo tampoco voy a decir que mi pueblo es narcotraficante a un niño, ¿no? Pero sí que podemos hacer mucho con lo que tenemos”, considera.

Sueño

Aunque ¡Chócalas, Compayito! sigue siendo un éxito en televisión a través de Las Estrellas y en la plataforma Vix, Zúñiga no pierde de vista su sueño de crear un espectáculo infantil que combine entretenimiento y aprendizaje. “Ya tengo la música y el guion listos, pero me atoré con las botargas. No sabía que eran tan delicadas; necesitan ventilación especial y las personas que las usan no pueden hablar, así que todo debe grabarse previamente”, señala.

Además, refiere que su interés por este tipo de montajes va de la mano de su deseo de ofrecer a los niños comedia que los haga reír, y que también les haga llegar mensajes educativos y motivacionales a través de temas como el cuidado del planeta.

Durante el pizarrazo de la grabación de la tercera temporada de la serie, Zúñiga y parte del elenco compartieron detalles sobre lo que los fans pueden esperar. Tras la aceptación de las dos primeras entregas, disponibles en Vix, esta nueva trae sorpresas y continuará explorando las desventuras de Compayito en su intento por evadir a sus acreedores.