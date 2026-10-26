Compiten por ser el nuevo 007

La elección del próximo James Bond está cada vez más cerca. Y Jack Lowden y Callum Turner figuran entre los actores que podrían someterse a las pruebas finales de cámara para interpretar al agente 007 en la nueva película de Amazon MGM Studios, informó Variety.

De acuerdo con fuentes consultadas por la revista, las pruebas están previstas para esta semana. Se espera que el estudio anuncie al sucesor de Daniel Craig antes de que termine el año.

Pugna

Lowden ha ganado terreno en las apuestas tras los comentarios de su compañero en la serie Slow Horses, el actor Gary Oldman, quien aseguró recientemente que ya habría sido elegido. Su esposa, la actriz Saoirse Ronan, también reaccionó a los rumores y comentó que el tema no es algo que se discuta en casa.

Turner, por su parte, es conocido por películas como Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald y fue uno de los favoritos de los rumores a principios de 2026. Incluso surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que su esposa, la cantante Dua Lipa, interpretara el tema principal de la próxima cinta.

La nueva entrega estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta responsable de Duna, mientras que el guion corre a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.