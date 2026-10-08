Completan compra de Warner Bros.

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros. Discovery por 81 mil millones de dólares de valor patrimonial, poniendo fin a una batalla empresarial de casi un año y dando origen a uno de los mayores grupos de entretenimiento y medios del mundo. El valor total de la operación, incluida la deuda asumida, ronda los 110 mil millones de dólares.

La nueva compañía operará bajo el nombre de Skydance y estará encabezada por David Ellison como director ejecutivo, acompañado por Ynon Kreiz como copresidente ejecutivo. Ellison había completado en 2025 la adquisición de Paramount por unos 8 mil millones de dólares antes de lanzar su ofensiva por Warner Bros. Discovery.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria”, afirmó Ellison tras el cierre de la operación.

Dos gigantes

La fusión reúne dos históricos estudios cinematográficos estadounidenses y coloca bajo una misma estructura a Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max, Paramount Plus, CBS, CNN y Discovery, además de franquicias como Harry Potter, Mission: Impossible, Top Gun y The Godfather.

El acuerdo culmina una intensa disputa por Warner Bros. Discovery. La compañía había pactado inicialmente en diciembre la venta de sus estudios y activos de streaming a Netflix, pero Paramount lanzó posteriormente una oferta por el conjunto de Warner, incluidas sus cadenas de televisión.

Tras varias mejoras de su propuesta, Paramount elevó su oferta hasta 31 dólares por acción. Netflix decidió finalmente no presentar una oferta superior y Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance alcanzaron en febrero un acuerdo por 81 mil millones de dólares.

Juzgados

La operación afrontó después una prolongada batalla regulatoria y judicial en Estados Unidos. California y otros estados habían demandado para impedirla por motivos de competencia, pero Paramount alcanzó en septiembre un acuerdo con los estados que despejó el principal obstáculo legal. Un juez federal aprobó el acuerdo el 30 de septiembre y permitió completar la transacción.

Incluso provocó una fuerte reacción dentro de Hollywood. En abril, miles de actores, guionistas, directores y otros profesionales firmaron una carta abierta de “oposición inequívoca” a la fusión. Entre ellos estuvieron Jane Fonda, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve y J.J. Abrams.

Los firmantes advirtieron que la concentración podría significar menos empleos y “menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y alrededor del mundo”.

Otros nombres importantes de Hollywood respaldaron a Ellison. James Cameron manifestó públicamente su apoyo, mientras que Tom Cruise participó en un cortometraje promocional de Paramount dirigido por Jon M. Chu.