Compositores, contentos de ser reconocidos

Integrantes de la asociación civil de Autores y Compositores de Chiapas están muy contentos con la entrega de la Medalla Jorge Massías, misma que reconocerá la labor de los creadores musicales.

En entrevista con el presidente de Autores y Compositores de Chiapas, Marco Antonio Lotfe Zaragoza expuso que el gremio está muy agradecido porque las autoridades están volteando a ver “nuestra labor creativa”.

Gremio relegado

“Este es un gremio que dentro de todas las artes ha estado olvidado, normalmente se conoce las canciones pero a quienes le dan vida, entonces a través de esta medalla y de este reconocimiento que es muy merecido para don Jorge, todos los compositores tenemos esa probabilidad de ser merecedores de a un reconocimiento, así que sin duda es un gran trabajo que estamos haciendo de manera colectiva”, expresó.

Lotfe Zaragoza reiteró que este es un gran trabajo que se está haciendo de manera conjunta, gracias a la asociación de Autores y Compositores de Chiapas, con ayuda del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través del licenciado Hunab Mandujano, director del centro cultural Jaime Sabines y del Congreso del Estado, afirmó.

Destacó que desde hace tiempo se venía trabajando en conceder un reconocimiento a los compositores, “porque el maestro Jorge Massías, además de ser un hombre muy talentoso y un compositor amigo de todo el gremio, brindaba su ayuda a todos aquellos que venían comenzando su trayectoria y que necesitaban ser grabados”.

Un gran aliado

Aseguró que los compositores que únicamente se dedican a crear canciones, no tienen una plataforma de difusión como sí lo tiene cantautor, ante ello Jorge Massías fue un gran promotor de todos los compositores.

“Massías fue un gran colaborador e impulsor de todos los compositores, siempre estuvo al pendiente del gremio. En vida venía siempre al desayuno por celebración del Día del Compositor y gracias a él, los compositores pudieron conocer al maestro Armando Manzanero quien también brindó una ‘master class’”.