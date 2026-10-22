Con amor esperan la llegada de Alessia

Con mucha ilusión, Marisol y Alejandro celebraron un hermoso baby shower en honor de su pequeña Alessia Renata. En un ambiente lleno de ternura, alegría y buenos deseos, los futuros papás compartieron esta etapa tan especial con las personas que más los quieren. Entre sonrisas, abrazos y muestras de cariño, la reunión estuvo marcada por la felicidad de saber que muy pronto tendrán entre sus brazos a su bebé, quien desde antes de nacer ya es profundamente amada y esperada