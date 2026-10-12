Con estas muñecas no se juega

La leyenda de la Isla de las Muñecas nació en 1950, cuando un hombre llamado Julián Santana halló el cuerpo de una niña ahogada en los canales de Xochimilco. A partir de entonces, según contaba, le sucedieron cosas raras, por lo que decidió recolectar muñecas y colgarlas en su chinampa para ahuyentar a los malos espíritus.

Santana murió en 2001 y el lugar se quedó como un atractivo turístico aterrador, con cientos de muñecas rotas, sucias o incompletas, a las que algunos atribuyen estar poseídas por algo maligno.

Ahora el cine mexicano ha retomado la leyenda para llevarla a la pantalla grande, con una historia en la que un grupo de jóvenes, encabezado por un incrédulo (Patricio José) que asegura que todo son mitos y mentiras, se adentra en el lugar donde el terror los espera. Patricio, junto con Elena del Río, Javier Ponce y Karen Martí, está rodeado por más de 2 mil 800 muñecas que la producción reunió durante dos años. “La historia de la isla muchos la conocen, entonces fue meterle más cosas, como una secta satánica que sacrifica a la niña y a partir de ahí se detona todo. No podemos competir con ese cine millonario y de marketing de Hollywood, pero tenemos folclor y hay que aprovecharlo”, comenta Homero McDonald Chávez.

Como la isla original de las muñecas es pequeña, la producción encontró en Puebla una locación perfecta que por ahora prefiere mantener en secrecía. Pero para llegar a ella, el equipo hacía media hora en lancha desde tierra firme y, ya en la locación, había que hacer un trabajo meticuloso de iluminación. También soportar noches lluviosas.

¿Hay una maldición?

La producción no estuvo lejos de cosas raras durante su preparación y rodaje. Dayana Velver, productora ejecutiva y actriz, cuenta que un día, mientras llevaban en camión a las muñecas para ser caracterizadas, de una de ellas se escuchó la palabra “mamá”. “La cosa es que ninguna de ellas era de pilas. Hasta hoy no queremos saber qué pasó”, cuenta.

McDonald Chávez recuerda que en una escena se tenía que colocar un crucifijo en el pecho del personaje, pero este objeto, en lugar de caer conforme a la gravedad, se fue hacia la otra dirección. “No salimos corriendo porque éramos muchos. Si hubiera estado solo uno, yo creo que sí”, recuerda divertido el realizador.

Por las noches, cuando se suponía que ya no había nadie afuera, el equipo escuchaba golpes en las puertas de las cabañas donde dormía. Nunca supieron quién, o qué, estaba del otro lado. “Pasaron muchas cosas, pero creo que era parte de estar haciendo esto. Hay un ritual y hasta una posesión. Lo que se escucha al final del tráiler, cuando una muñeca dice ‘mamá’, salió justo de lo que nos pasó”, recalca Dayana.

El elenco de La Isla de las Muñecas, producida por Le Grand Films, se completa con Isaura Espinoza, Alejandro Tommasi, Sergio Reynoso, Juan Vidal y Gerardo Murguía. El largometraje se suma así a una lista de películas mexicanas que, basadas en leyendas, han llegado a salas.

Entre las más recientes se encuentran Un cuento de pescadores, sobre la miringua en Pátzcuaro; Tekenchu: el ritual de los nahuales y Mal de ojo. Este mismo mes, pero en animación, llegará La venganza del Charro Negro, que forma parte de la saga que inició hace casi dos décadas.

Luego de su estreno en salas mexicanas, la cinta ya tiene a Perú, Chile y Colombia como algunos de sus destinos.