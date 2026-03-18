Con Fashion Show ayudarán a artesanas

Con la finalidad de promover el trabajo de mujeres artesanas de Chiquinivalvo, Zinacantán, este 18 de enero a las 19:00 horas, en el Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo el Fashion Show El Corazón de Chiapas Eres Tú.

Lupita Rovelo, una de las mentes creativas detrás de este evento, externó que se deben valorar las raíces y la esencia, pero sobre todo apoyar a los artesanos y a los pequeños productores del estado.

Señaló que hay que ponerse la mano en el corazón y reconocer a este sector productivo. “Por ello el nombre del evento es El Corazón de Chiapas, porque tenemos que apoyar a nuestras instituciones, pues el gobierno no puede hacer todo y nosotros debemos poner nuestro granito de arena”, expresó.

Una mirada a los tesoros de Chiapas

Rovelo indicó que a lo largo de sus años como servidora pública ha podido conocer las riquezas de Chiapas, pero también ha presenciado el olvido en el que están algunas zonas. “He mirado la grandeza de nuestra cultura, por eso en este evento se va a mostrar la modernidad de nuestros textiles, la manera en que estos se pueden adaptar a cualquier necesidad y a cualquier entorno”, comentó.

Compartió que el propósito de esta pasarela es mostrar lo que las y los artesanos crean con sus manos, enseñar los productos regionales y compartir con el público el conocimiento ancestral que estos pueblos reguardan entre su gente.

Añadió que para esta labor ha encontrado diversas aliadas, como la actriz Lourdes Munguía, quien es una mujer muy sensible y conocedora de Chiapas, además de otras personas que se han sumado al evento.

De igual forma, hace el llamado para apoyar la economía local y reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada pieza, e invita al público a que la acompañe este miércoles.