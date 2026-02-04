Con Festival del Tamal reabren museo

El día lunes, el Museo de la Ciudad albergó el Festival del Tamal, una actividad que nació en este espacio ciudadano que volvió con más fuerza. “Hace seis años, con la celebración del Festival del Tamal cerramos las puertas del Museo de la Ciudad para su restauración. La espera para su reapertura fue larga, pero por fin volvimos a celebrar con el museo abierto”, expusieron los colaboradores del recinto a través de redes sociales.

Ante los micrófonos de Cuarto Poder, Mariana Villa, representante legal de la Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad, destacó que esta fue la octava edición del evento, por lo que están muy contentos de abrir el espacio a la ciudadanía.

Señaló que las anteriores actividades se habían llevado a cabo en las inmediaciones del edificio o en el estacionamiento. “Esta es la primera vez que tenemos la feria en los pasillos y que sentimos la vibra de las personas. Tenemos lleno el recinto y muchas vendedoras están realizando una gran venta”, expresó.

Vendedoras

Leticia Ramos Hernández, una de las tamaleras que participaron en el festival, subrayó la importancia de este tipo de encuentros. Enfatizó que en esta ocasión ofreció tamales de chipillín con pollo, hierba santa, hoja de milpa y cuchunuc horneado.

La vendedora comentó que se siente muy agradecida con los colaboradores del museo por organizar este tipo de eventos culturales en los que pueden dar a conocer sus productos y sobre todo transmitir este tipo de alimentos a más personas.

Indicó que desde hace 20 años ha estado trabajando en la elaboración de diversos alimentos de la cultura zoque, por lo que aseguró que esta es una excelente oportunidad para dar a conocer la riqueza de esta etnia. Añadió que los interesados pueden contactarla a través de su número telefónico, 9612607302, o bien en el callejón Santa Cruz número 120, colonia Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.

María Estela Chandoquí, otras de las vendedoras invitadas, compartió que tiene más de 48 años dedicándose a la cocina. Detalló que viene de una familia cien por ciento zoque, por lo que desde hace algunos años se dedica a dar cursos sobre la elaboración de diversos platillos, en la casa de la cultura Luis Alaminos.

Reiteró que este encuentro permite que muchas personas acudan a disfrutar productos tradicionales y con ello preservar la cultura.