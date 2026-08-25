Con filme celebran 24 años del Foncet

El próximo 27 de agosto, en el Museo de la Niñez se proyectará la cinta La Reserva, de Pablo Pérez Lombardini, en el marco del 24º aniversario del Fondo de Conservación El Triunfo (Foncet), con la finalidad de generar un espacio de diálogo para la conservación y el bienestar.

A través de su cuenta de Facebook, puntualizaron que este evento se trata de la primera edición de CineFoncet, un espacio en el que a través del cine buscan la reflexión del público para cuidar el medio ambiente.

Precisaron que La Reserva cuenta una historia conmovedora e impactante, rodada en las profundidades de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y en la cual muestran los retos y el valor de quienes defienden nuestros bosques.

Historia

De acuerdo con una nota publicada por el periódico Cuarto Poder en diciembre del 2025, La Reserva es protagonizada por Carolina Guzmán, una bióloga de profesión que por azares del destino decide explorar la actuación.

En la cinta, la joven da vida a una guardabosques que, al detectar talamontes ilegales, decide pedir ayuda a varias personas que le dan la espalda, mientras recibe amenazas de grupos delictivos. El filme recibió buenos comentarios e incluso fue ganadora en el Festival de Cine de Morelia, en el que obtuvo premios en categorías como mejor actriz, película y dirección.

Asimismo, el guión fue escrito tomando como base relatos verdaderos de defensores del territorio y la naturaleza, golpeados por el crimen organizado y la falta de apoyo de autoridades. Incluso hay una escena que muestra una llamada real, en la cual una persona le exige a alguien frenar su cometido si quiere seguir con vida.

El Museo de la Niñez se encuentra el bulevar Salomón González Blanco, esquina con Paso Limón, en Tuxtla Gutiérrez. Cabe señalar que por el momento las entradas para ver la película ya están agotadas, pero invitan a estar al pendiente de las próximas funciones.