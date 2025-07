Con ganas de confrontar a Bisogno

La relación entre Atala Sarmiento y Daniel Bisogno, compañeros durante años en el programa de espectáculos Ventaneando, se fracturó de manera significativa tras la salida de Sarmiento del programa en 2018. Ambos compartieron múltiples momentos frente al público y mantuvieron una amistad.

Después del anuncio de la partida de Sarmiento, comenzaron a circular versiones de desacuerdos internos y rumores. Durante este periodo, Bisogno expresó públicamente sentir que la salida de su ex compañera constituyó un acto “desleal” hacia el espacio televisivo y el grupo de trabajo, consolidando la distancia entre ambos.

Por varios años, el ambiente de cordialidad entre Sarmiento y Bisogno se diluyó de manera pública. Pese a que ambos continuaron con sus proyectos en los medios de comunicación, las señales de distanciamiento se volvieron cada vez más claras.

Con el paso del tiempo y en medio del deterioro de la salud de Daniel Bisogno, Atala Sarmiento dio a conocer que sí existió una reconciliación entre ambos antes del fallecimiento del presentador.

La conductora remarcó que, aunque ambos compartieron su voluntad de reencontrarse y sostener un abrazo, quedó con la sensación de que había conversaciones pendientes.

En entrevista con TVyNovelas, relató que a través de mensajes lograron acercarse nuevamente y compartir mensajes de afecto. “Ahora lo pienso y sí me quedé con ganas de decirle cosas, me hubiera gustado decirle ‘por qué wey, por qué pasó eso. Yo sé que a lo mejor tenías que cuidar tus intereses y tu trabajo y ciertas cosas, pero por qué no había necesidad de tanto dolor entre nosotros, cuando además tú y yo nunca nos peleamos’. Nunca. En realidad es que es eso, él y yo nunca tuvimos una confrontación, un problema, jamás”, explicó.

Sarmiento explicó que el hecho de que se haya alejado del programa de espectáculos generó una brecha. No obstante, no era necesario tanto dolor entre ellos con comentarios hirientes.