Con ganas de hacer justicia

El día que Giovanna Romo tenía que tirarle un vaso de agua al rostro de Sergio Mayer no le costó trabajo. Ni siquiera hubo ensayos, porque era tanta la adrenalina que debía estar en ella que solo podía hacer una toma.

En la secuencia de ¡Qué huevos, Sofía!, cinta que llega este jueves a salas mexicanas, la integrante de Backdoor está furiosa porque su jefe no la toma en cuenta, así que se sube a una mesa, desde donde lo encara. “Sergio me dijo ‘entre más me odies, mejor’. Se necesitaba una energía especial y todo quedó en una toma”, recuerda Giovanna.

La escena es crucial: es cuando su personaje renuncia a la pastelería en que lleva años trabajando, esperando un mejor puesto, pero eso le es otorgado a la recomendada de un ejecutivo. Junto con otras compañeras y un gay, inicia una empresa competidora, pero su antiguo jefe no se quedará con las manos cruzadas.

“El personaje no es machista, sino un cabrón. Hay una escena donde le dice a ella que le hace cosas, no por ser mujer, sino porque es débil. Trata mal a todos, es soberbio y sí, genera algún coraje, es lo que se quería”, comenta Mayer.

Estreno

¡Qué huevos, Sofía! es la nueva cinta de Carlos Santos, especialista en utilizar la comedia para temas graves, como la violencia familiar que la protagonista vive de niña y el hecho de que las empresas ven números de empleados, mas no personas.

Para esta aventura contó con la actuación, entre otros, de Liliana Arriaga (“La Chupitos”), Ricardo Peralta, Yanet García y Priscila Arias. Ninguno de los personajes, a diferencia de la comedia tradicional, tienen como fin la búsqueda del amor, sino la propia superación. “Los géneros sirven como convenciones, pero hay tantas películas (en ellos) que las ves y ya saben en qué van a terminar. Yo no me lo planteé tan formal, no me gusta respetar cánones, justo para encontrar nuevos matices”, comenta el realizador.