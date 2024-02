“En la actuación soy un personaje y en la música soy yo”, dice José Ron, el actor de 42 años de edad que, a la par de su trabajo en los melodramas de la televisión mexicana, hoy defiende su pasión musical.

El jalisciense, que comenzó su carrera en México hace 20 años con la telenovela Mujer de madera, hoy es protagonista de producciones estelares de Televisa, como El gallo de oro, que estelariza junto a Lucero, pero en sus ratos libres ha impulsado una banda de rock con una propuesta peculiar, llamada Koktel.

“Mi gusto por la música es desde que vivía en Guadalajara, allá inicié, pero lo dejé por la actuación y hubo un momento, ya trabajando en México, que dije ‘quiero retomar mi pasión por la música’, y me metí a estudiar”, cuenta Ron en entrevista.

Junto al productor y cantante Manuel Berzunza creó el grupo que se complementa con la violinista Aleksa y el bajista Carlos Padilla. El concepto de su música es el mashup; es decir, que mezclan dos o más piezas musicales en una especie de collage para un solo tema, el cual interpretan en vivo.

“Nos dimos cuenta de que podíamos cantar canciones dentro de otras y empezamos a experimentar con meter versos de un tema en la armonía de otro. Tocamos bases de rock, que es lo que nos gusta, pero encima estamos cantando hasta Peso Pluma”, describe Berzunza. Respecto a los derechos de las canciones, el productor también explicó que no persiguen regalías y reconocen el trabajo autoral de los exponentes que interpretan, como Muse y The Weeknd.

“No somos dueños de ninguna de las versiones y no perseguimos ningún tipo de regalía por autoría. El trabajo que hacemos es como el que hace un DJ en un ‘mixtape’, la diferencia es que nosotros lo tocamos en vivo”, explica Manuel.

“La forma en la que los autores nos cobran es por medio de sus editoras, en el caso de que las canciones generaran algún tipo de ganancia por los ‘plays’, cosa que todavía no sucede, pero sí ponemos quiénes son los autores y sus editoras; como son canciones que ya están publicadas las podemos usar sin necesidad de tener un permiso escrito”, agrega.

No lo opacan las opiniones

José Ron también acepta que el recorrido de la banda, desde que se gestó hace dos años, ha sido complicado para él porque su talento en la música se cuestiona a partir de su carrera como actor. “Cuenta mucho la credibilidad y el público antes de vernos puede juzgar hablando de mí. ‘¿A poco ya toca la batería?’, o ‘ahora resulta que quiere cantar’. Pero no hay nada mejor que trabajar y con hechos demostrar lo que somos”, defiende.

“La gente que me sigue en redes sabe de mi pasión por la música, y mi deseo es con el tiempo acortar distancia en la actuación, pero eso requiere de mucho trabajo y a mí nunca me ha importado lo que diga la gente, me enfoco en mis sueños y hay que remar todo”, completa.

Además de algunas presentaciones en vivo, en los próximos días Koktel lanzará un popurrí de rock con temas de regional mexicano.