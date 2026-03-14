Con la conciencia tranquila

El exvocalista de la banda La Adictiva, Guillermo Garza, retomó su faceta como solista y además aclaró que sigue ayudando a uno de sus músicos, quien en un accidente laboral perdió un brazo. Andrés Mendoza, quien fue tubero de Memo Garza, contó en días pasados que viajaban en un autobús sin mantenimiento y de ahí se suscitó el lamentable incidente.

El pasado lunes Garza presentó los nuevos temas que lanzará este año, pero también señaló que por única vez abordará el tema del músico. “Esta persona ya cuenta con su pensión de por vida, como otro músico que sigue conmigo, yo jamás lo dejaré ni a él ni a nadie”, puntualizó.

Indicó que a Mendoza le ha dado todo el respaldo, además que el cantante tiene todas las pruebas de la ayuda. “Pronto se darán a conocer todos los documentos, de mi parte se ha hecho todo lo correcto”, afirma. En lo que refiere al aspecto musical, Memo, quien en su voz se hicieron éxitos como “Después de ti, ¿quién?” o “El amor de mi vida”, presentó las canciones de su nueva faceta en solitario: “Tu trauma”, “A poco no”, “Toca”, “La vida que elegiste no tener” y más.