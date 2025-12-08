Conciertos de DLD, subliminales

DLD y sus miles de fans tendrán la oportunidad de vivir dos noches íntimas en la Ciudad de México, pues la banda cierra el año con conciertos en La Maraka (12 y 13 de diciembre).

Acostumbrados a tocar en foros más multitudinarios como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes o los festivales, estas dos fechas “subliminales” les sirve para tener un contacto directo con sus seguidores.

“Tiene magia porque estás más cerca de la gente, algo que curiosamente te genera más presión, pero así crecimos, tocando en bares, en salas de casas, entonces es algo bien bonito y especial”, comentó Erik Neville (guitarrista).

La banda continúa con el tour promocional de su disco Ocho, que los ha llevado a girar por la República Mexicana: “Estamos muy emocionados porque tiene un rato que no tocamos en CDMX, quizá desde el Palacio de los Deportes. Seguimos con el ‘tour’ Ocho, y la intención es llevarlo a todos lados. Fuimos a (Ciudad) Neza, al Parque Naucalli, y lugares muy puntuales”.

“Tocar en La Maraka es bien especial, primero porque no hemos tocado ahí, tiene un buen rato que no tocamos en un centro nocturno y está todo puesto para dar un showzaso, como parte de un show que ha ido mutando para seguir reinventándonos y ser sorpresivos”, agregó el músico en conferencia de prensa virtual.

Los accesos para el concierto en La Maraka tienen un costo de mil 500 pesos entrada general y dos mil 200 pesos en VIP.