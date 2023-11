Concluye Encuentro de Arte Textil Mexicano

Se reunieron mil 100 artesanas y artesanos dedicados a textiles, joyería, accesorios, especialistas en tintes naturales y arte decorativo.

En la explanada de la Casa Miguel Alemán, del Complejo Cultural Los Pinos, y luego de ver desfilar a numerosos artistas tradicionales que se apoderaron del escenario, se llevó a cabo una ceremonia. Ahí, la niña, artesana y miembro del Consejo Asesor de Original, Ángeles Serrano Carvajal, leyó la declaratoria de las infancias para preservar la cultura y hacer un llamado a protegerla por todas y todos.

“El patrimonio nos hace únicos porque nos habla de nuestras comunidades, nos hace a nosotros, es el alma del país, es lo que nos da sustancia y nos distingue, para preservarlo hay que seguir practicándolo, hacerlo y disfrutarlo… Todos juntos, con nuestras familias y comunidades podemos cuidar del patrimonio, pero es necesario que las demás personas lo respeten y no destruyan nuestros recuerdos culturales. Creemos que es importante darlo a conocer, ya que si no lo conocen las demás personas no sabrán de nosotros ni de nuestra historia”, expresó.

Para la elaboración de esta declaratoria, dijo, se consideró la participación de mil 496 niñas, niños y adolescentes de 41 Semilleros Creativos de varias regiones del país, así como niñas, niños y adolescentes visitantes a la instalación textil Voces entramadas de Original Escuincles.

El llamado a preservar acciones como el Encuentro de Arte Textil Mexicano fue refrendado por la artesana Teresa Lino Bello, de Puebla el artesano Remigio Mestas, de Oaxaca y el artesano Pedro Meza, de Chiapas, integrantes del Consejo Asesor de Original.

Teresa Lino comentó su experiencia y dijo: “Tengo el sueño de que Original se siga manteniendo en un futuro y nos corresponde como artesanos, como ciudadanos, como instituciones, que esto se siga manteniendo, porque esto es como un caminito que se apertura para que se quede, no para que se cierre y eso depende de todos nosotros, artesanos, instituciones, personas que nos apoyan”.

A su vez, Mestas Revilla dijo que, así como los telares crean una segunda piel, la urdimbre y trama de estas acciones se han construido desde las comunidades: “Agradezco mucho a todos porque somos actores y hemos ido avanzando con ustedes en la dignificación del textil. Todavía falta un caminar largo, pero creo que los paisanos mexicanos tenemos que ver y apreciar nuestro quehacer, los extranjeros ya lo hacen. Comparto con ustedes este sentimiento de continuidad y de respeto”.

En tanto, Pedro Meza agradeció la presencia del público, nacional e internacional: “México está aprendiendo a hacer sus cosas de la mejor manera… Creo que es importante no dejar caer este proyecto cultural que bien lo ha establecido el Gobierno de México”.

¿Qué es Original?

Es un movimiento cultural cuyo objetivo es crear conciencia sobre el valor de los diseños y símbolos tradicionales de las comunidades artesanas en el territorio nacional. Como parte de esta iniciativa, se reúnen desde 2021 en Los Pinos artesanas y artesanos mexicanos, hablantes de 31 lenguas originarias, en un gran espacio de venta y exhibición. Además, participan en foros de diálogo y en las siete pasarelas con música y guion original.

En su mensaje, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que “en apenas tres años, esto se ha convertido en un movimiento muy fuerte, tan fuerte como el entramado que saben tejer en sus telares, como las cestas de la cultura seri que son capaces de transportar agua, como los telares de pedal que vimos hoy incluso hacer música”.

Antes de concluir, la encargada de la política cultural destacó la importancia de que esta edición de Original fuera solidaria con las comunidades de Guerrero afectadas por el paso del huracán Otis. Por ello, las y los artesanos donaron una pieza que, en próximas fechas, será rifada y los recursos obtenidos se donarán a Acapulco.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, agradeció a todas las personas e instituciones involucradas, al Consejo Asesor de Original, así como a todas las artesanas y artesanos que han resistido cientos de años.

En la edición 2023 del Encuentro de Arte Textil Mexicano, que se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre, se reunieron mil 100 artesanas y artesanos dedicados a textiles, joyería, accesorios, especialistas en tintes naturales y arte decorativo, provenientes de los 32 estados del país. En los 7000 metros cuadrados del Complejo Cultural Los Pinos donde se efectuó este encuentro, se recibieron al día, aproximadamente, a 55 mil personas y se hablaron más de 30 lenguas originarias.

Como en las ediciones anteriores, el Encuentro de Arte Textil Mexicano tuvo siete pasarelas que son también un acto escénico con guion inspirado en los pensamientos narrados y escritos por las artesanas y los artesanos del Consejo Asesor, junto con el dramaturgo Antonio Zúñiga Chaparro, y la composición musical de Alfonso Figueroa, con inspiración del sonido del telar de pedal. Participaron integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Ensamble Escénico Vocal, ambas agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical.

Por primera ocasión, se implementó Original Escuincles, iniciativa dedicada a las niñas y niños, donde, a través de actividades lúdicas pudieron descubrir, cuidar y entretejer ideas y sentimientos alrededor de la riqueza cultural de nuestro país con talleres, música, cine, recorridos por exposiciones, proyecciones y activaciones que invitarán a la participación colectiva, el juego, y el reconocimiento y cuidado de nuestro patrimonio cultural.