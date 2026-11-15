Concluye Feria Municipal del Libro

La Feria Municipal del Libro organizada por el ITAC (Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura) y bajo el cobijo del Ayuntamiento Municipal concluyó de manera satisfactoria, acercando el libro a la sociedad capitalina.

Durante dos días, el encuentro reunió diversas actividades como presentaciones del libros, talleres, conciertos y una oferta editorial que contó con la presencia de varias instituciones dedicadas al fomento de la lectura.

El programa inició con la presentación del libro ¿Papá es un pez? De Damaris Disner y continuó con la participación de Changos negros compañeros.

Asimismo se dio a conocer la obra Escarceos, del escritor Carlos Talancón, poemario ganador del Premio de Poesía Óscar Oliva 2025. Como parte de las acciones se distribuyeron ejemplares de dicha obra que fueron entregadas a diversas instituciones y recintos culturales independientes, con el fin de que la ciudadanía pueda disfrutar de sus páginas.

Libros

Otra de las acciones más relevantes fue la presentación de la antología Fiesta de la memoria, antología de mis poemas muertos, del escritor Fernando Enrique Trejo Trejo. A esta actividad se sumaron Georgia Sánchez y Joselito Toalá quienes se encargaron de dar sus impresiones acerca de este volumen.

Otra de las antologías que también fueron parte de esta feria fue En el minuto exacto, una compilación de Víctor Hugo López Cancino y editado por América Madre Filial Tuxtla Gutiérrez. En esta oportunidad Lupita Gómez y Ana Lilia Nucamendi, hablaron sobre el presente libro.

Lupita Gómez fue otra de las escritoras invitadas para dar a conocer sus trabajos, por lo que habló de su obra La dulce inquietud del verso, acto que acerca la poesía con el público capitalino.

Cabe resalta que la música también fue parte importante de la Feria Municipal del Libro 2026con la presentación de jazz a cargo de Alejandra Calderón y Luz Maricel Gómez Pulido.