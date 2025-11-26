Concluye Festival Nacional Joyonaqué

Las instituciones organizadoras del XIII Festival Nacional Joyonaqué, cumplieron con el compromiso de rescatar esta festividad tradicional de la cultura zoque, con presentaciones en diversos espacios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez.

“El próximo año tendremos igual o mayor éxito, ampliando actividades e incorporando a más grupos en todas sus manifestaciones artísticas”, aseguró López Jiménez en el contexto del cierre de las actividades artísticas y culturales que se llevaron a cabo del 17 al 23 de noviembre.

También reconoció y agradeció los esfuerzos de la Secretaría de Cultura federal y el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el respaldo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2025.

El director de Extensión de la Unicach, Roberto Hernández Soto, explicó que los recursos proporcionados por la federación hicieron posible contar con la participación de artistas de Veracruz, Ciudad de México, Chiapas y de la propia universidad. Éstos ofrecieron espectáculos de danza, música, tradición zoque, conferencias y presentaciones.

El cierre de actividades del festival, fue con broche de oro al contar con la participación de la Big Band Jazz Unicach de la Facultad de Música, dirigida por el docente-investigador Klaas Balijon, originario de Ámsterdam, Holanda.

El repertorio incluyó las canciones más famosas de los años treinta a los cincuenta, época de esplendor de la banda de Glenn Miller en Nueva York. La coordinación escénica de este concierto, que incluyó a bailarines y cantantes, estuvo a cargo de Hiram Marina Marina, coordinador de Espectáculos Culturales de la Unicach.

Por su parte, la Danzonera La Playa ofreció un espectáculo que rememoró la historia del danzón en México. El show se complementó con bailarines que lucieron los atuendos típicos de cada década, hasta llegar a la actualidad.