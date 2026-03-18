Concluye la feria más grande

Con más de 360 mil visitantes, un crecimiento en ventas superior al 40 % y el anuncio de Líbano como País Invitado de honor para 2027, junto con el estado de Morelos, el municipio de Morelia y la Universidad Anáhuac, concluyó la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) que tuvo como invitados a Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

A lo largo de diez días de actividades, la Filco ofreció más de 350 actividades culturales y recibió a más de 25 mil personas en 150 talleres totalmente gratuitos; asistieron también más de 3 mil estudiantes, provenientes de nueve universidades, 15 secundarias y 6 preparatorias.

Durante la ceremonia de clausura también se entregó el III Premio Nacional Sophia Filco de Literatura Joven Voces del Futuro, cuyos ganadores fueron Úrsula Santana Romero en relato breve y Samuel Andrés Cano Mena en poesía. Fue en ese marco que el presidente fundador de la Filco, Gerardo Valenzuela, anunció que la sexta edición se realizará del 12 al 21 de marzo y que entre los invitados de honor destaca Líbano.

El embajador libanés en México, George El Jallad, dijo que participar en la Filco fue una oportunidad para compartir la riqueza cultural de su país, que vive el asedio de la guerra; expresó su confianza en “el poder del diálogo y de la paz”.

El diplomático señaló que la Filco es un espacio donde podrán dar a conocer su gran riqueza cultural e intelectual en un momento donde la guerra acecha a su población: “Lamentablemente, en este momento, en el Líbano estamos escuchando el sonido de la guerra, de las bombas, de la muerte, pero estoy seguro que el poder del diálogo y de la paz en la diplomacia va a ganar”.

Gerardo Valenzuela subrayó que la selección de los invitados de honor de la próxima edición envía un mensaje sobre el papel de la cultura en tiempos convulsos: “Estos invitados no son una casualidad, son un mensaje. Un mensaje claro de que, en tiempos donde el mundo a veces parece dividirse, la cultura y la educación siguen siendo el camino para encontrarnos, para entendernos y para construir paz. Porque al final, cuando los libros se abren y las ideas dialogan, recordamos algo esencial: la cultura no divide, la cultura une”.

Dijo que el encuentro se desarrolló en más de 5 mil metros cuadrados dedicados a la cultura y contó con la participación de más de 900 sellos editoriales, lo que convirtió a la feria en uno de los espacios literarios más amplios y diversos de la ciudad. “Esta ha sido la feria cultural más grande en la historia de Coyoacán”, afirmó.