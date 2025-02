La muestra “Testigos mexicas bajo un palacio”, en la sala El Rincón del Tiempo dentro del Palacio de Bellas Artes, concluirá este domingo, con un estimado de más 100 mil visitantes en un periodo de casi cinco meses de exhibición.

De acuerdo con la coordinadora de exposiciones del acervo histórico de Bellas Artes, Beatriz Maupomé, esta muestra es especial, ya que reúne dos piezas importantes halladas en diferentes excavaciones en Bellas Artes: el Cuauhxicalli de Quetzalcoatl, o recipiente del águila, que tiene un diámetro de 95 centímetros, una altura de 48.5 centímetros y un peso de 700 kilos, y la escultura de Huehuetéotl, también conocido como dios viejo, elaborada en basalto y ojos en concha nácar.

Más de 165 piezas complementan estas dos joyas prehispánicas, como cajetes, vasijas, figuras antropomorfas, sonajas, braseros, sellos, además de fotos y documentos, y placas que dan cuenta de la historia del Palacio de Bellas Artes, desde su antecedente como el Teatro Nacional, la construcción del recinto de mármol en el Porfiriato y la construcción de un estacionamiento subterráneo en 1993.

Maupomé destaca que El Rincón del Tiempo ha mostrado durante 16 años diferentes muestra sobre la historia del palacio y apunta que por el momento no se sabe si el espacio tendrá una nueva exhibición o se destinará a otros fines. Sin embargo, espera que se tome la decisión de continuar con proyectos que muestren la riqueza histórica que envuelve al recinto, considerado uno de los más importantes en la manifestación de las artes en México. “Por el momento no sabemos qué sigue, sin embargo, llevamos 16 años mostrando parte de la historia de Bellas Artes con más de 16 exposiciones temporales. Hemos contado parte de la historia, pero ahora no sabemos qué pasará con la sala”, dice.

Sobre las piezas, la investigadora señala que el recipiente del águila fue encontrado por trabajadores, mientras realizaban excavaciones en enero de 1905 para la construcción de Bellas Artes. El hogar del Cuauhxicalli de Quetzalcoatl es el Museo Nacional de Antropología, y su préstamo fue posible gracias a una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Acerca de la curaduría, Maupomé señala que se pensó en complementar la exposición del recipiente del águila, por lo que se eligieron piezas que aportan más datos sobre los hallazgos prehispánicos en diferentes momentos del siglo XX.

Agrega que gran parte de las piezas no se encuentran exhibidas, ya que están en resguardo en la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. “Se muestran los hallazgos arqueológicos encontrados abajo de este palacio. Todo lo que se muestra estaba debajo, y seguramente hay más cosas que ahí permanecen”, apunta.

Se le cuestionó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura sobre el cierre del espacio y si hay planes para una nueva exhibición, pero solo respondieron que “El Rincón del Tiempo es un espacio destinado a mostrar a sus visitantes exposiciones que rememoran aspectos tanto de los sucesos artísticos como de la historia política del país vivida en su interior”, sin dar una respuesta clara sobre el cierre o permanencia de la sala.