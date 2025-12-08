﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCultura

Concluyen jornadas de Tengo un Sueño

Diciembre 08 del 2025
En 23 entidades del país se mostró el talento de niñas, niños y jóvenes, por medio de diversas actividades. Cortesía
En 23 entidades del país se mostró el talento de niñas, niños y jóvenes, por medio de diversas actividades. Cortesía

El Estado de México fue sede del último Tengo un Sueño Estatal, Fiestas de las Culturas Comunitarias, que se efectuaron en diversas entidades para celebrar la diversidad cultural del país y el trabajo de las infancias y juventudes.

El evento, que llevó por título “Fraternidad entre infancias”, reunió a más de 280 niñas, niños y jóvenes de nueve Semilleros Creativos, quienes, a través de diversas presentaciones artísticas, mostraron el trabajo que realizaron en el año a través del programa Cultura Comunitaria.

Las actividades incluyeron teatro, títeres, danza, creación literaria, dibujo, pintura, modelado, fotografía, artes visuales y performance, disciplinas en las que las infancias desarrollaron habilidades, expresiones y formas de colaboración comunitaria.

“Gracias a las maestras y maestros por su entrega. Como dijeron las niñas y los niños, los Semilleros Creativos cambian vidas, transforman realidades y abren nuevas formas de pensar. Damos por concluidos los Tengo un Sueño Estatal, Fiestas de las Culturas Comunitarias con esta gran muestra. Un aplauso para todas y todos quienes lo hicieron posible”, dijo a nombre del director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, la directora de Vinculación con Estados y Municipios, Ana Ximena Monterde Corona.

Entre agosto y diciembre de 2025, la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, llevó a cabo el ciclo Tengo un Sueño Estatal, Fiesta de las Culturas Comunitarias, presentaciones artísticas y culturales en 23 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

En cada una, infancias y juventudes compartieron con sus comunidades los resultados de los procesos artísticos y culturales que desarrollaron durante los últimos meses.

﻿