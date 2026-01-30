Concretan programa para adultos mayores

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) pondrá en marcha el programa Unicach Mayor, una iniciativa académica y cultural dirigida a personas de 65 años y más, con el objetivo de promover el aprendizaje permanente, la convivencia y el desarrollo intelectual de las personas adultas mayores.

El promotor del programa, Enrique García Cuéllar, detalló que ofrecerán dos clases magistrales de 30 minutos, impartidas por docentes y especialistas voluntarios de diversas áreas del conocimiento, seguidas de un espacio de preguntas y respuestas, en un formato ameno y accesible.

Las temáticas serán diversas y enfocadas en fortalecer los conocimientos para la vida. En este sentido, la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, agregó que esta iniciativa también dará cabida a las personas mayores que egresen del Programa Chiapas Puede.

Unicach Mayor se enmarca en la Responsabilidad Social universitaria y se caracteriza por su flexibilidad y por abordar temas que ayuden a los participantes a resolver problemas cotidianos, según mencionó Roberto Hernández Soto, director de Extensión Universitaria.

Sesiones

El periodista García Cuéllar abrirá este programa con la clase inaugural “Errores comunes pero notorios al hablar el español”, el martes 3 de febrero, a las 17:00 horas.

Las sesiones se impartirán de manera semanal, todos los martes, de 17:00 a 19:00 horas, en la Sala de Literatura del edificio de Rectoría Bicentenario de la Unicach, ubicado en la 1ª Sur Poniente, un espacio céntrico y de fácil acceso para el público interesado.

La participación será totalmente gratuita y voluntaria, tanto para las y los asistentes como para quienes impartan las clases, ya que el propósito del proyecto no es lucrativo, sino que busca fomentar la actividad intelectual, el aprendizaje constante, el intercambio de saberes y la inclusión educativa de las personas adultas mayores.