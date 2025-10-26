﻿﻿
Concurso de arte sigue vigente

Octubre 26 del 2025
El próximo 29 de octubre es la fecha límite para inscribirse al Concurso de Arte Digital, organizado el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) del Ayuntamiento capitalino.

De acuerdo con el cartel publicado por la dependencia, los registros pueden hacerse vía correo electrónico, y los interesados podrán participar en cualquiera de estas ramas: categoría libre de ilustración digital o categoría libre de videodanza.

Sobre los requisitos técnicos de esta última rama, detallan que se permitirá el uso de cualquier tipo de cámara (celular, profesional u otro dispositivo), siempre y cuando el material final tenga una resolución mínima Full HD (1920 x 1080) y se entregue en formato MP4.

Refieren que la técnica o el género dancístico puede ser ballet, danza contemporánea, latino, jazz lírico, fusión, entre otros, siempre y cuando esté alineado a la temática y establezca una conexión narrativa con la cámara. También especifican que la obra tendrá derecho de uso compartido entre los creadores y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura.

Para postularse deberán enviar la obra al correo concursoartedigital.itac@gmail.com, colocando la rama en “Asunto”, y además de anexar los siguientes documentos de un/una representante, en formato PDF: credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio actualizado y ficha técnica del producto, la cual deberá incluir los créditos de quienes participan, nombre de la obra, una breve descripción de la misma y número de celular del representante.

Ilustración digital

Sobre esta categoría informan que la participación es individual y que se podrá inscribir una obra por creador. Deberán enviar su ilustración por correo electrónico, con una resolución mínima de 72 ppp o superior, en formato PNG, anexando un documento Word en donde se desglose una descripción técnica, la cual deberá incluir: nombre completo del artista, nombre de la obra, breve descripción y medidas de la misma, y número de celular del participante.

Asimismo, establecen que deberán anexar los siguientes documentos del creador o creadora, en formato PDF: credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio. Aclaran que la obra tendrá derecho de uso compartido entre el creador y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Las propuestas se enviarán a concursoartedigital.itac@gmail.com, especificando la rama en la que se postulan en “Asunto”.

Las bases de participación pueden consultarse en la página de Facebook del ITAC.

