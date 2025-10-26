Concurso de arte sigue vigente

El próximo 29 de octubre es la fecha límite para inscribirse al Concurso de Arte Digital, organizado el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) del Ayuntamiento capitalino.

De acuerdo con el cartel publicado por la dependencia, los registros pueden hacerse vía correo electrónico, y los interesados podrán participar en cualquiera de estas ramas: categoría libre de ilustración digital o categoría libre de videodanza.

Sobre los requisitos técnicos de esta última rama, detallan que se permitirá el uso de cualquier tipo de cámara (celular, profesional u otro dispositivo), siempre y cuando el material final tenga una resolución mínima Full HD (1920 x 1080) y se entregue en formato MP4.

Refieren que la técnica o el género dancístico puede ser ballet, danza contemporánea, latino, jazz lírico, fusión, entre otros, siempre y cuando esté alineado a la temática y establezca una conexión narrativa con la cámara. También especifican que la obra tendrá derecho de uso compartido entre los creadores y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura.

Para postularse deberán enviar la obra al correo concursoartedigital.itac@gmail.com, colocando la rama en “Asunto”, y además de anexar los siguientes documentos de un/una representante, en formato PDF: credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio actualizado y ficha técnica del producto, la cual deberá incluir los créditos de quienes participan, nombre de la obra, una breve descripción de la misma y número de celular del representante.

Ilustración digital

Sobre esta categoría informan que la participación es individual y que se podrá inscribir una obra por creador. Deberán enviar su ilustración por correo electrónico, con una resolución mínima de 72 ppp o superior, en formato PNG, anexando un documento Word en donde se desglose una descripción técnica, la cual deberá incluir: nombre completo del artista, nombre de la obra, breve descripción y medidas de la misma, y número de celular del participante.

Asimismo, establecen que deberán anexar los siguientes documentos del creador o creadora, en formato PDF: credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio. Aclaran que la obra tendrá derecho de uso compartido entre el creador y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Las propuestas se enviarán a concursoartedigital.itac@gmail.com, especificando la rama en la que se postulan en “Asunto”.

Las bases de participación pueden consultarse en la página de Facebook del ITAC.