Concursos cerrarán convocatorias

Tanto el Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa como el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines cerrarán sus convocatorias este 31 de agosto, por lo que aún hay tiempo para enviar un poemario y ser merecedor de uno de estos galardones literarios.

Convocados por el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), estos concursos tienen la finalidad de fomentar la creación literaria entre autores de habla hispana.

Premio Rodulfo Figueroa

Junto al Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, el Coneculta hace un llamado a escritoras y escritores a participar en este certamen. La invitación es para escritoras y escritores chiapanecos por nacimiento, así como aquellos que residan en cualquier estado de la República Mexicana, sin distinción de edad.

Cada uno debe enviar un libro de poemas inédito, escrito en español, con tema y forma libres, con una extension de 50 páginas como mínimo y 60 como máximo, numeradas por ambos lados (una hoja equivale a dos páginas).

La obra se presentará por triplicado, escrita a computadora (fuente Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5), impreso en papel tamaño carta, engargolado y sin índices. Deberán enviarse a las oficinas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

El fallo se hará público el 7 de octubre de 2026 y la entrega del premio será el 21 de octubre de 2026 en la casa de la cultura de Cintalapa.

Jaime Sabines

Este certamen literario se organiza en conjunto con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Podrán participar poetas mexicanos (residentes en el país o en el extranjero) sin distinción de edad, así como extranjeros naturalizados que comprueben su estancia permanente en México.

Los interesados deberán enviar un libro de poemas inédito, escrito en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de 55 y máxima de 65 páginas (numeradas por ambos lados).

Los trabajos deben entregarse por triplicado, escritos a computadora (fuente Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5), impresos en papel tamaño carta y engargolados, exentos de índices y epígrafes.

El acta del fallo se publicará el 6 de noviembre de 2026 y su resolución será inapelable, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 19 de noviembre.