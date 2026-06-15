Conde Drácula: regresa la leyenda

Los próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre del 2026, una leyenda regresará a los escenarios chiapanecos con funciones que se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

A través de redes sociales, El Teatro de Lola anunció el estreno de la obra Bienvenido, conde Drácula, que rinde homenaje y reconoce la cultura chiapaneca. “Después de décadas conquistando escenarios, generaciones de espectadores y convirtiéndose en una de las tradiciones teatrales más queridas del estado, vuelve ‘Bienvenido, conde Drácula’, la puesta en escena más exitosa y emblemática de Chiapas”, resaltaron en el comunicado.

Este año —precisan— marcará el inicio de una temporada especial, ya que se acercan a sus 40 años de historia ininterrumpida, “una trayectoria extraordinaria que comenzó en 1987 y que ha hecho de esta obra un referente indispensable del teatro popular chiapaneco”.

Defienden el legado de Lola

El Teatro de Lola continúa honrando el legado de la autora, productora y actriz Lola Montoya, quien convirtió esta historia en un fenómeno cultural que trasciende generaciones.

Adelantaron que este año la experiencia será más espectacular que nunca: nuevas sorpresas, la misma esencia que ha enamorado al público durante casi cuatro décadas y el encuentro con los personajes que forman parte de la memoria colectiva de Chiapas.

“Prepárate para reír, sorprenderte y reencontrarte con una tradición que sigue más viva que nunca”, añaden.