En el Centro Cultural Exconvento Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, que dirige el licenciado Rubiel Gamboa Munza, el día 25 de noviembre se efectuó la ceremonia de cierre del Año de Jaime Sabines.

Para tal efecto se hizo entrega de medallas a las personas aliadas que, con su trabajo y su participación, contribuyeron al desarrollo de las actividades culturales de ese centro y al arte en general en Chiapas.

Galardonados

En este acto recibieron la presea cien personas, por los cien años de natalicio del Poeta Mayor. Entre los galardonados se encuentran poetas del grupo cultural Frecuencia de Letras: Lupita Gómez, Jorge Éver González Domínguez, Víctor Hugo López Cancino, Flor Valencia, Luis Ballinas Moreno, Silvia Montoya y Ceín Gómez. También recibieron la medalla personalidades como Efraín Bartolomé, Robertoni Gómez, Mary Fábrega y Alex Domínguez.