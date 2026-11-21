Desde el Ágora del Centro Cultural de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la tarde del 19 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2026.

En esta ocasión fue condecorado como ganador del certamen el poeta Baudelio Camarillo, por su obra Días que son vidrios tirados en el piso y tú pasas descalzo.

Resolución

De acuerdo con el acta de deliberación, el libro del autor tamaulipeco “emprende un viaje a través de la enfermedad, de la memoria y la ausencia con una voz que evoluciona en cada página. La imagen de una piedra se convierte en la columna vertebral del libro al nombrar y darle cuerpo al padecimiento. Es sobresaliente el tránsito de las situaciones dolorosas hacia la vulnerabilidad y la convalecencia mediante un lenguaje aparentemente sencillo, pero que apunta siempre hacia una realidad lírica y verosímil”.

Homenaje

Al tomar la palabra, el galardonado agradeció a las autoridades que hicieron posible la organización de este certamen, así como al jurado calificador que decidió otorgar el premio a su poemario. También aprovechó el momento para celebrar los cien años del nacimiento de Jaime Sabines.

De igual forma, resaltó el papel de Efraín Bartolomé, a quien considera su maestro, y lo calificó como el poeta vivo más importante de México. Tras su discurso, el ganador del concurso se dio el tiempo de leer algunos poemas que conforman Días que son vidrios tirados en el piso y tú pasas descalzo.

Antes de hacer entrega del reconocimiento, Angélica Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas de Chiapas (Coneculta), expresó que este premio, el cual tiene más de 30 años de antigüedad, rinde homenaje al Poeta Mayor del estado de Chiapas, al más popular y al que llenaba los recintos para escucharlo leer su obra.

Precisó que esta ceremonia redondea las celebraciones del año dedicado a Jaime Sabines. “Desde un principio, el Congreso del Estado acogió con gran entusiasmo y beneplácito la propuesta del gobernador del estado de nombrar el año 2026 como el año del centenario del poeta Jaime Sabines”, indicó.